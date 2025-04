Amanda Nguyen

Amanda N. Nguyen / Abaca/EAST NEWS / East News

Amanda Nguyễn jest naukowcem zajmującym się bioastronautyką. Ukończyła Harvard i prowadziła badania w Harvard Center for Astrophysics, MIT, NASA oraz Międzynarodowym Instytucie Nauk Astronautycznych. Pracowała przy ostatniej misji promu NASA, STS-135 oraz misji Keplera dotyczącej planet pozasłonecznych.

Za swoją działalność na rzecz ofiar przemocy seksualnej została nominowana do Nagrody Nobla i uhonorowana tytułem Kobiety Roku TIME.

Jest pierwszą wietnamską i południowoazjatycką astronautką. Jej lot jest symbolem pojednania między Stanami Zjednoczonymi a Wietnamem, miał podkreślić naukę jako narzędzie pokoju.

Gayle King

Gayle King / ABACA/EAST NEWS / East News

Gayle King jest nagradzaną dziennikarką, współprowadzącą CBS Mornings, redaktorką naczelną Oprah Daily oraz prowadzącą program Gayle King in the House w radiu SiriusXM.

W swojej wieloletniej karierze King została doceniona jako utalentowana rozmówczyni, która potrafi przebić się przez codzienny hałas i tworzyć znaczące rozmowy. Deklaruje się jako osoba otwarta na nowe przygody, nawet te, które ją przerażają.

Podkreślała, że jest zaszczycona, że może być częścią pierwszej w historii całkowicie żeńskiej załogi Blue Origin i nie może się doczekać wyjścia ze swojej strefy komfortu.

Katy Perry

Katy Perry / Rex Features/EAST NEWS / East News

Katy Perry jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii wytwórni Capitol Records i jedną z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych wszechczasów, z ponad 115 miliardami streamów.

Poza karierą jako gwiazda pop, Perry jest aktywną rzeczniczką wielu działań filantropijnych, w tym jako Ambasador Dobrej Woli UNICEF, gdzie walczy o zapewnienie każdemu dziecku prawa do zdrowia, edukacji, równości i ochrony, a także - przez własną Fundację Firework - wspiera dzieci z niedostatecznie reprezentowanych społeczności.

Perry podkreślała, że jest zaszczycona, że może być częścią pierwszej całkowicie żeńskiej załogi Blue Origin i ma nadzieję, że jej podróż zachęci jej córkę i innych do sięgania po gwiazdy, dosłownie i w przenośni.

Kerianne Flynn

Kerianne Flynn / Abaca/EAST NEWS / East News

Po udanej karierze w modzie i zasobach ludzkich, Kerianne Flynn spędziła ostatnią dekadę, kierując swoją energię na budowanie społeczności poprzez działalność w zarządach i pracę w organizacjach non-profit, takich jak The Allen-Stevenson School, The High Line i Hudson River Park.

Pasjonując się mocą opowiadania historii, Kerianne wyprodukowała prowokujące do myślenia filmy, takie jak "This Changes Everything" (2018), które bada historię kobiet w Hollywood, oraz LILLY (2024), potężny hołd dla rzeczniczki sprawiedliwej płacy Lilly Ledbetter.

Kerianne zawsze pociągała eksploracja i przygoda, ma nadzieję, że jej lot z Blue Origin będzie inspiracją dla jej syna, Dexa, oraz dla następnego pokolenia marzycieli, aby sięgać do gwiazd.

Lauren Sánchez

Lauren Sanchez / ABACA/EAST NEWS / East News

Lauren jest dziennikarką nagrodzoną Emmy, autorką bestsellerów "New York Timesa", pilotką, wiceprzewodniczącą Bezos Earth Fund i matką trojga dzieci.

W 2016 roku Sánchez, licencjonowana pilotka helikopterów, założyła Black Ops Aviation, pierwszą firmę zajmującą się filmowaniem i produkcją, prowadzoną przez kobietę. W 2024 roku wydała swoją debiutancką książkę dla dzieci, która znalazła się na liście bestsellerów "New York Timesa", zatytułowaną "The Fly Who Flew to Space".

Praca w lotnictwie przyniosła jej nagrodę Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame Award w 2024 roku za jej wiedzę jako pilotki helikopterów i bizneswoman w branży lotniczej. Celem Sánchez jest inspirowanie następnego pokolenia odkrywców.