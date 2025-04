TVN zostanie w rękach Warner Bros. Discovery. Biuro prasowe WBD poinformowało, że firma postanowiła powstrzymać się od sprzedaży telewizji. Stosowny list w tej sprawie otrzymali pracownicy firmy w Polsce.

/ Pawel Wodzynski / East News

W liście od zarządu Warner Bros. Discovery Poland do pracowników przypomniano, że przez ostatnie kilka miesięcy prowadzono przegląd "opcji strategicznych dla TVN".

"Jedną z możliwości branych pod uwagę była sprzedaż spółki. Taki proces nie jest niczym wyjątkowym w przypadku spółek giełdowych, takich jak Warner Bros. Discovery" - napisano.

"Dzisiaj chcielibyśmy Was poinformować, że zakończyliśmy ten etap. Podjęliśmy decyzję, że optymalną opcją jest pozostanie TVN w strukturach WBD i rozwijanie naszego biznesu w ramach jednej grupy" - zaznaczono.

List otrzymała także Polska Agencja Prasowa, której przekazano również, że proces został zamknięty, a WBD podjęło decyzję o powstrzymaniu się od sprzedaży TVN jeszcze zanim mogły spłynąć wiążące oferty od potencjalnych nabywców.

"Nie dokonywano jakiejkolwiek oceny ofert" - podkreślono w informacji.

Doniesienia o sprzedaży TVN

Proces sprzedaży TVN rozpoczął się pod koniec 2024 roku. W mediach od wielu miesięcy pojawiały się spekulacje na temat potencjalnych kupców, wśród nich wymieniana była m.in. węgierska telewizja TV 2, której właściciel jest powiązany z Viktorem Orbanem. Według informacji Reutera grupa miała być wyceniana na ponad 1 mld euro, z kolei według Bloomberga warta była ona ok. 1,2 mld dol.



Z ostatnich informacji medialnych wynikało, że zainteresowanych transakcją było dwóch graczy - konsorcjum ok. 30 polskich inwestorów z Wirtualną Polską oraz biznesmen Michał Sołowow, najbogatszy Polak według rankingu magazynu "Forbes". Jak jednak podawał Business Insider, Sołowow ostatecznie wycofał się z planów zakupu TVN z powodu zawirowań rynkowych związanych z polityką celną Donalda Trumpa, które "pogorszyły klimat dla transakcji przejęć".

Firma strategiczna

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej 11 grudnia zadecydował, by stacje telewizyjne TVN i Polsat umieścić w rozporządzeniu - wykazie strategicznych firm, które podlegają ochronie państwa przed agresywnym i niebezpiecznym przejęciem z punktu widzenia interesów kraju. Szef rządu podkreślił wówczas, że "decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście, firm, które podlegają ochronie".

Zaznaczył, że TVN i Polsat to nie będą pierwsze firmy prywatne objęte taką ochroną i nie jest to precedens, ponieważ w innych krajach Europy też są tego typu rozwiązania. Będziemy podejmowali decyzję w tej kwestii w sposób transparentny, one będą także podlegały zaskarżeniom, wszystko będzie jak najbardziej przejrzyste. Ale nie odpuścimy i nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny (...) w nasze codzienne życie, w naszą gospodarkę, czy procesy wyborcze - mówił szef polskiego rządu.