Kinowy hit z 1992 roku doczeka się nowej wersji. Remake „Bodyguarda”, w którym główne role zagrali Kevin Costner i Whitney Houston, zrealizuje wytwórnia Warner Bros. Reżyserem ma być Sam Wrench, który na swoim koncie ma m.in. film koncertowy "Taylor Swift: The Eras Tour". Scenariusz napisze Jonathan A. Abrams, twórca m.in scenariusza do filmu "Przysięgły numer 2" w reżyserii Clinta Eastwooda.

Portal Deadline napisał o tym jako pierwszy, wywiadu udzielili mu szefowie Warner Bros Mike De Luca i Pam Abdy.

"Bodyguard" z 1992 roku zarobił 411 milionów dolarów na całym świecie i zdobył dwie nominacje do Oscara, a ścieżka dźwiękowa stała się najlepiej sprzedającym się albumem wszech czasów i najlepiej sprzedającym się albumem artystki wszech czasów.

Chodzi o przeboje, które śpiewała Whitney Houston: "I Will Always Love You", "I’m Every Woman", "Queen of the Night" oraz nominowane do Oscara "Run to You" i "I Have Nothing".

Ochroniarz i gwiazda muzyki

Kevin Costner w tym amerykańskim melodramacie w reżyserii Micka Jacksona gra specjalistę od ochrony, Franka Farmera. Frank dostaje zadanie, by zadbać o bezpieczeństwo Rachell Marron, którą zagrała gwiazda muzyki, ale aktorska debiutantka Whitney Houston.

Do Rachell ktoś wysyłał anonimowe groźby. Początkowo otoczenie słynnej piosenkarki nie traktuje ani gróźb ani Franka poważnie. Okazuje się jednak, że Rachell grozi prawdziwe niebezpieczeństwo. Mimo początkowych napięć, między ochroniarzem, a jego podopieczną pojawia się uczucie.

Wrench, który będzie reżyserem nowej wersji, był reżyserem filmu koncertowego "Taylor Swift: The Eras Tour". Ten film zarobił na całym świecie 261,7 miliona dolarów.

Jonathan A. Abrams zadebiutował z kolei jako scenarzysta filmem fabularnym "Juror #2", thrillerem sądowym w reżyserii Clinta Eastwooda z udziałem Nicholasa Hoult.

Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role nowego "Bodyguarda".