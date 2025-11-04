Naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali w Zatoce Kalifornijskiej, jak grupa orek poluje na młode żarłacze białe, by pożreć wątroby. Zjawisko to, znane dotąd z innych części świata, może mieć poważne konsekwencje dla populacji rekinów w regionie.

Orki polują na żarłacze białe w Zatoce Kalifornijskiej - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Badacze pracujący w Meksyku udokumentowali kilka przypadków, w których grupa orek wspólnie polowała na młode żarłacze białe, koncentrując się na wyrywaniu i zjadaniu ich wątrób. To pierwsze takie obserwacje w Zatoce Kalifornijskiej, opisane w czasopiśmie "Frontiers in Marine Science".

W jednym z incydentów zarejestrowanym w sierpniu 2020 roku, pięć samic orek zaatakowało młodego rekina, wydarło mu wątrobę i podzieliło się nią. Kilka minut później grupa zaatakowała kolejnego młodego żarłacza, ponownie biorąc na cel wątrobę. Podobne zdarzenie odnotowano w sierpniu 2022 roku.

Skuteczna technika polowania

Naukowcy zauważyli, że w dwóch z trzech przypadków orki unieruchomiły rekina, przewracając go na grzbiet. W ten sposób wywoływały tzw. toniczne unieruchomienie - stan, w którym rekin staje się bezwładny i łatwiejszy do manipulowania. Ta technika pozwala orkom bezpiecznie dostać się do cennych organów, minimalizując ryzyko ugryzienia.

"Nasze dowody pokazują, że orki wykazują dużą sprawność w manewrowaniu i odwracaniu rekinów, co umożliwia im dostęp do organów" - podkreślają autorzy badania.

Erick Higuera, współautor badania i biolog morski, zwraca uwagę, że powtarzające się ataki w tym samym rejonie mogą oznaczać, iż młode żarłacze białe stają się sezonowym celem orek. To z kolei może stanowić dodatkową presję na populację tych rekinów.

Alison Towner, biolog morska z RPA, podkreśla, że choć podobne zachowania obserwowano już w innych częściach świata, nie są one powszechne wśród wszystkich orek. "To specyficzna technika, której uczą się wybrane grupy orek. Gdy już ją opanują, staje się częścią ich kultury łowieckiej" - wyjaśnia w rozmowie z CNN.

Dlaczego akurat wątroba? Ten organ żarłacza białego jest wyjątkowo bogaty w składniki odżywcze i stanowi cenny łup dla orek, które opanowały technikę bezpiecznego polowania na rekiny.

