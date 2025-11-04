Już 5 listopada niebo rozświetli wyjątkowe zjawisko astronomiczne – superpełnia Księżyca. To właśnie tej nocy Srebrny Glob znajdzie się najbliżej Ziemi w całym 2025 roku, oferując niezapomniane widoki dla wszystkich miłośników astronomii i nocnych obserwacji. Warto przygotować się na to wydarzenie, bo kolejna taka okazja nieprędko się powtórzy.

Pełnia Księżyca nad Krakowem / Shutterstock

Superpełnia, czyli superksiężyc, zdarza się, gdy pełnia wypada w perygeum - najbliższym punkcie orbity Księżyca względem Ziemi.

Podczas superpełni tarcza Księżyca wydaje się o 14 proc. większa, a jego jasność wzrasta nawet o 30 proc.

W 2025 roku superpełnia przypada na 5 listopada - Księżyc będzie bardzo blisko Ziemi, zaledwie 356 833 km.

Listopadowa pełnia to tzw. Bobrzy Księżyc lub Mroźny Księżyc.

Czym jest superpełnia Księżyca?

Pełnia Księżyca to moment, w którym nasz naturalny satelita znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, a jego tarcza jest w pełni oświetlona. Takie zjawisko występuje regularnie, kilkanaście razy w roku. Jednak nie każda pełnia jest taka sama. Czasami Księżyc znajduje się bliżej Ziemi na swojej eliptycznej orbicie - wtedy mówimy o perygeum. Gdy pełnia zbiega się z tym punktem, mamy do czynienia z tzw. superpełnią, czyli superksiężycem.

Podczas superpełni tarcza Księżyca wydaje się większa nawet o 14 procent w porównaniu do pełni, która występuje w apogeum, czyli najdalszym punkcie orbity. Co więcej, blask Księżyca podczas superpełni jest aż o 30 procent silniejszy. To sprawia, że nocne niebo nabiera wyjątkowego uroku, a Księżyc dominuje nad innymi ciałami niebieskimi.

Najbliższa Ziemi pełnia w 2025 roku

W tym roku superpełnia przypadnie właśnie 5 listopada. O godzinie 14:19 Księżyc osiągnie pełnię, a trochę później, bo o 23:30, przejdzie przez perygeum swojej orbity, zbliżając się do Ziemi na odległość zaledwie 356 833 kilometrów. To najbliżej, jak znajdzie się w całym 2025 roku.

Księżyc wzejdzie tego dnia o godzinie 17:00, a zajdzie dopiero następnego dnia o 9:31. Najlepszy moment do obserwacji superpełni przypada na wieczór i noc - szczególnie około godziny 22:00, gdy na niebie pojawią się także inne ciekawe obiekty astronomiczne.

Niezwykła konfiguracja na listopadowym niebie

Tegoroczna superpełnia to nie tylko okazja do podziwiania wyjątkowo dużego i jasnego Księżyca. W tym samym czasie na niebie będzie można zobaczyć także jasne gwiazdy i planety. Około godziny 22:00, gdy spojrzymy na niebo, naszym oczom ukaże się malownicza konfiguracja: tuż obok Księżyca rozbłyśnie jasna gwiazda Aldebaran, a poniżej niej pojawi się charakterystyczny gwiazdozbiór Oriona, przypominający schematyczną sylwetkę człowieka.

Na lewo od Oriona będzie widoczny Jowisz - największa planeta Układu Słonecznego, która w listopadowe wieczory świeci wyjątkowo jasno. Po przeciwnej stronie Księżyca, nad południowym horyzontem, można będzie dostrzec Saturna, choć będzie on nieco niżej nad horyzontem.

Nad ranem, gdy Księżyc będzie już nisko na zachodnim niebie, w linii po lewej stronie znajdzie się Aldebaran, Orion oraz Syriusz - najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba. Jowisz będzie widoczny wyżej, natomiast Saturn schowa się już za horyzontem.

Nocne niebo w listopadzie / Mateusz Krymski / PAP

Bobrzy Księżyc - skąd ta nazwa?

Listopadowa pełnia Księżyca nazywana jest w tradycji północnoamerykańskich Indian "Bobrzym Księżycem" lub "Mroźnym Księżycem". Nazwa ta wywodzi się z czasów, gdy Algonkinowie - jedno z plemion zamieszkujących tereny nad rzeką Ottawą w Kanadzie - właśnie w tym okresie roku rozstawiali pułapki na bobry, zanim bagna i rzeki zostaną skute lodem. To także czas, gdy noce stają się coraz chłodniejsze, a pierwsze przymrozki zapowiadają nadchodzącą zimę.

Superpełnia to zjawisko, które nie zdarza się często. Najbliższa, tak spektakularna pełnia, podczas której Księżyc znajdzie się równie blisko Ziemi, nastąpi dopiero za kilka lat. Warto więc wykorzystać nadchodzącą noc i spojrzeć w niebo.