​Polski sektor kosmiczny notuje kolejny przełom. Rozpoczęła się nowa faza prac nad pierwszym polskim pojazdem do transportu i serwisowania satelitów na orbicie - RAVEN. Konsorcjum pod przewodnictwem PIAP Space ogłosiło przejście do etapu B1, obejmującego szczegółowe opracowanie projektu oraz przygotowanie pierwszej misji demonstracyjnej. "Jestem przekonana, że w kolejnych krokach będziemy mogli skutecznie konkurować z największymi europejskimi graczami, dostarczając technologie, które realnie wzmacniają bezpieczeństwo i suwerenność europejskiej infrastruktury na orbicie" - powiedziała Anna Nikodym-Bilska z PIAP Space.

/Shutterstock

RAVEN to pierwszy polski pojazd do transportu i serwisowania satelitów na orbicie.

Projekt wszedł w fazę B1 - szczegółowe opracowanie konstrukcji i planowanie misji demonstracyjnej.

Pierwsza misja RAVEN DEMO I zaplanowana jest na 2029 rok.

Konsorcjum tworzy siedem polskich firm i instytucji.

Projekt wspierają ESA, POLSA oraz polskie ministerstwa.

RAVEN (Rendez-Vous and Proximity Vehicle for Enabling Multi-Mission) to pojazd typu ISTV (In-Space Transportation Vehicle), który ma umożliwić wykonywanie manewrów zbliżeniowych, przechwytywanie, transport oraz serwisowanie satelitów na orbicie. W ramach rozpoczętej właśnie fazy B1 konsorcjum pracuje nad szczegółowym projektem statku oraz definiuje założenia pierwszej misji.

Misja demonstracyjna już w 2029 roku

Pierwsza misja demonstracyjna, RAVEN DEMO I, została zaplanowana na 2029 rok. Jej celem będzie potwierdzenie działania kluczowych technologii, takich jak zmiany orbity, manewry fazujące, prace w bliskiej odległości od innych obiektów oraz kontrolowana deorbitacja. Udana realizacja tych zadań ma otworzyć drogę do komercyjnego wykorzystania pojazdu.

W skład konsorcjum RAVEN wchodzą: PIAP Space (lider), Creotech Instruments S.A., Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, AROBS Polska, GMV Polska, Space Avengers oraz Zaitra. Partnerzy opracowują m.in. systemy napędowe, komputer pokładowy, konstrukcję platformy, systemy nawigacji i komunikacji oraz oprogramowanie sterujące.

Wsparcie krajowych i europejskich instytucji

Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Twórcy projektu podkreślają, że RAVEN ma wzmocnić pozycję Polski w europejskim sektorze technologii kosmicznych oraz zwiększyć bezpieczeństwo i niezależność krajowej infrastruktury satelitarnej.

Rozwój projektu RAVEN to nie tylko szansa na unowocześnienie polskiego sektora kosmicznego, ale także na budowanie krajowych kompetencji w zakresie autonomicznych manewrów zbliżeniowych i inspekcyjnych w przestrzeni kosmicznej. To także dowód na to, że polskie podmioty potrafią samodzielnie i we współpracy tworzyć zaawansowane technologie kosmiczne.