Polski sektor kosmiczny notuje kolejny przełom. Rozpoczęła się nowa faza prac nad pierwszym polskim pojazdem do transportu i serwisowania satelitów na orbicie - RAVEN. Konsorcjum pod przewodnictwem PIAP Space ogłosiło przejście do etapu B1, obejmującego szczegółowe opracowanie projektu oraz przygotowanie pierwszej misji demonstracyjnej. "Jestem przekonana, że w kolejnych krokach będziemy mogli skutecznie konkurować z największymi europejskimi graczami, dostarczając technologie, które realnie wzmacniają bezpieczeństwo i suwerenność europejskiej infrastruktury na orbicie" - powiedziała Anna Nikodym-Bilska z PIAP Space.
- RAVEN to pierwszy polski pojazd do transportu i serwisowania satelitów na orbicie.
- Projekt wszedł w fazę B1 - szczegółowe opracowanie konstrukcji i planowanie misji demonstracyjnej.
- Pierwsza misja RAVEN DEMO I zaplanowana jest na 2029 rok.
- Konsorcjum tworzy siedem polskich firm i instytucji.
- Projekt wspierają ESA, POLSA oraz polskie ministerstwa.
RAVEN (Rendez-Vous and Proximity Vehicle for Enabling Multi-Mission) to pojazd typu ISTV (In-Space Transportation Vehicle), który ma umożliwić wykonywanie manewrów zbliżeniowych, przechwytywanie, transport oraz serwisowanie satelitów na orbicie. W ramach rozpoczętej właśnie fazy B1 konsorcjum pracuje nad szczegółowym projektem statku oraz definiuje założenia pierwszej misji.
Pierwsza misja demonstracyjna, RAVEN DEMO I, została zaplanowana na 2029 rok. Jej celem będzie potwierdzenie działania kluczowych technologii, takich jak zmiany orbity, manewry fazujące, prace w bliskiej odległości od innych obiektów oraz kontrolowana deorbitacja. Udana realizacja tych zadań ma otworzyć drogę do komercyjnego wykorzystania pojazdu.
W skład konsorcjum RAVEN wchodzą: PIAP Space (lider), Creotech Instruments S.A., Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, AROBS Polska, GMV Polska, Space Avengers oraz Zaitra. Partnerzy opracowują m.in. systemy napędowe, komputer pokładowy, konstrukcję platformy, systemy nawigacji i komunikacji oraz oprogramowanie sterujące.
To ogromne osiągnięcie dla PIAP Space i jednocześnie jasny kierunek rozwoju firmy. Skoro ESA doceniła nas w tym obszarze, jestem przekonana, że w kolejnych krokach będziemy mogli skutecznie konkurować z największymi europejskimi graczami, dostarczając technologie, które realnie wzmacniają bezpieczeństwo i suwerenność europejskiej infrastruktury na orbicie - powiedziała Anna Nikodym-Bilska z PIAP Space.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Twórcy projektu podkreślają, że RAVEN ma wzmocnić pozycję Polski w europejskim sektorze technologii kosmicznych oraz zwiększyć bezpieczeństwo i niezależność krajowej infrastruktury satelitarnej.
Rozwój projektu RAVEN to nie tylko szansa na unowocześnienie polskiego sektora kosmicznego, ale także na budowanie krajowych kompetencji w zakresie autonomicznych manewrów zbliżeniowych i inspekcyjnych w przestrzeni kosmicznej. To także dowód na to, że polskie podmioty potrafią samodzielnie i we współpracy tworzyć zaawansowane technologie kosmiczne.