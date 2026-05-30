Biały Dom opublikował nowe informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa. Lekarz prezydenta USA dr Sean Barbabella poinformował, że "Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu".

We wtorek Donald Trump przeszedł rutynowe badania zdrowotne i kontrolę dentystyczną w szpitalu Walter Reed.

Prezydent Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu, wykazując dobrą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną sprawność fizyczną - ocenił dr Sean Barbabella w komunikacie z wynikami badań. Dodał, że Trump doświadcza "lekkiego obrzęku podudzi" oraz ma "łagodne" siniaki na dłoniach.

Lekarz stwierdził, że kompleksowe badanie neurologiczne, w tym badania przesiewowe w kierunku depresji i zaburzeń lękowych, wykazało "prawidłowy stan psychiczny".

Z komunikatu wynika, że od badania w kwietniu 2025 r. Trump przybrał na wadze ponad 6 kg. Barbabella przekazał, że prezydent otrzymał wskazówki dotyczące diety, aktywności fizycznej oraz dalszego odchudzania.

Wśród ujawnionych informacji są też te dotyczące leków przyjmowanych przez Trumpa. To aspiryna oraz dwa preparaty na obniżenie poziomu cholesterolu.

Sondaż przeprowadzony w kwietniu przez "Washington Post", ABC News i Ipsos wykazał, że 40 proc. Amerykanów uważa, iż Trump posiada wystarczającą sprawność umysłową, by pełnić urząd prezydenta. Z kolei 44 proc. Amerykanów uznało, że stan zdrowia fizycznego Trumpa jest odpowiedni do wykonywania tej funkcji.



Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, jest najstarszą osobą w historii USA, która objęła urząd prezydenta. Jego poprzednik Joe Biden opuścił urząd w styczniu 2025 roku w wieku 82 lat.