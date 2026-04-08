W Europie, USA i Afryce pojawił się nowy subwariant koronawirusa Covid-19 o nazwie Cykada. Dzieci są na niego mniej odporne niż dorośli - wynika z danych opublikowanych przez amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC). Jak jednak podkreślają lekarze, nie ma pewności, czy Cykada będzie dalej mutować i stanie się groźniejsza oraz bardziej zaraźliwa. Eksperci zwracają uwagę, że obecne szczepionki wciąż zapewniają częściową ochronę przed tym subwariantem.
- Nowy subwariant Cykada (BA.3.2) najczęściej zakaża dzieci w wieku 3-15 lat.
- Mutacja skuteczniej omija odporność, ale szczepionki wciąż zapewniają częściową ochronę.
- Eksperci uspokajają: Cykada raczej nie stanie się wariantem dominującym.
Nowy koronawirus, oznaczony jako BA.3.2, to kolejna odmiana Omikrona, wysoce zakaźnego wariantu wirusa SARS-CoV-2, wykrytego po raz pierwszy w listopadzie 2021 r. w Republice Południowej Afryki.
Od tego czasu pojawiło się kilka jego subwariantów, takich jak Kraken (XBB.1.5), Cerberus (BQ.1.1), Eris (EG.5), Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1). Wyróżniają się one większą liczbą mutacji, dzięki czemu łatwiej omijają odporność immunologiczną i szybciej się rozprzestrzeniają, ale są mniej groźne.
Kolejny subwariant również został wykryty w RPA w listopadzie 2024 r. Potem jednak zaniknął, gdyż wyparły go inne subwarianty Omikrona. Ponieważ ulegał on dalszej mutacji, stał się bardziej zaraźliwy i łatwiej potrafi się rozprzestrzeniać.
Z powodu tej cykliczności otrzymał nazwę Cykada, nawiązującej do pluskwiaków, które rozwijają się cyklicznie. Larwy tych owadów żyją pod ziemią przez kilka lat, zanim staną się dorosłymi, latającymi osobnikami; żyją jednak krótko i żywią się sokami roślin.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że Cykada jest bardziej zaraźliwa dla dzieci niż dorosłych. Analiza danych dotyczących zakażeń Covid-19 w Nowym Jorku wykazała, że dzieci mogą być nawet pięciokrotnie bardziej wrażliwe na zakażenie nowym subwariantem Omikrona. Według specjalistów z Republiki Południowej Afryki nie atakuje on niemowląt, najczęściej zakaża dzieci w wieku od 3. do 15. roku życia.
Dotychczas Cykada została wykryta w Europie, Ameryce Północnej (w 25 stanach USA), Afryce oraz Azji i Oceanii. Na naszym kontynencie zidentyfikowano ją w Niemczech, Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Francji oraz we Włoszech. W Niemczech od listopada 2025 r. do stycznia 2026 r. na ten subwariant Omikrona przypadało 30 proc. zakażeń Covid-19.
Nie ma pewności, czy Cykada będzie ulegała dalszej mutacji i stanie się bardziej zaraźliwa i jeszcze groźniejsza. Prof. Marc Johnson, mikrobiolog molekularny z University of Missouri, który bada jego rozprzestrzenianie się - twierdzi, że jest to mało prawdopodobne.
Uważam, że jest mało szans na to, że BA.3.2 stanie się wariantem dominującym - powiedział w rozmowie z telewizją CNN. Jego zdaniem, gdyby ten subwariant miał być bardziej agresywny, już by się tak stało.
Cykada wykazuje większą umiejętność omijania odporności nabytej po szczepieniu lub przechorowaniu Covid-19. Wydaje się jednak, że obecnie stosowanie szczepionki nadal zapewniają częściową ochronę przed tym subwariantem Omikrona.
Jak na razie z dotychczasową odpornością i szczepieniami nie zaobserwowaliśmy wzrostu hospitalizacji oraz zgonów - zapewnia dr Tuli de Oliveira, dyrektor Center form Epidemic Response and Innovation przy Stellenbosch University w RPA.