W Europie, USA i Afryce pojawił się nowy subwariant koronawirusa Covid-19 o nazwie Cykada. Dzieci są na niego mniej odporne niż dorośli - wynika z danych opublikowanych przez amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC). Jak jednak podkreślają lekarze, nie ma pewności, czy Cykada będzie dalej mutować i stanie się groźniejsza oraz bardziej zaraźliwa. Eksperci zwracają uwagę, że obecne szczepionki wciąż zapewniają częściową ochronę przed tym subwariantem.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Nowy subwariant koronawirusa - Cykada

Nowy koronawirus, oznaczony jako BA.3.2, to kolejna odmiana Omikrona, wysoce zakaźnego wariantu wirusa SARS-CoV-2, wykrytego po raz pierwszy w listopadzie 2021 r. w Republice Południowej Afryki.

Od tego czasu pojawiło się kilka jego subwariantów, takich jak Kraken (XBB.1.5), Cerberus (BQ.1.1), Eris (EG.5), Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1). Wyróżniają się one większą liczbą mutacji, dzięki czemu łatwiej omijają odporność immunologiczną i szybciej się rozprzestrzeniają, ale są mniej groźne.

Kolejny subwariant również został wykryty w RPA w listopadzie 2024 r. Potem jednak zaniknął, gdyż wyparły go inne subwarianty Omikrona. Ponieważ ulegał on dalszej mutacji, stał się bardziej zaraźliwy i łatwiej potrafi się rozprzestrzeniać.

Z powodu tej cykliczności otrzymał nazwę Cykada, nawiązującej do pluskwiaków, które rozwijają się cyklicznie. Larwy tych owadów żyją pod ziemią przez kilka lat, zanim staną się dorosłymi, latającymi osobnikami; żyją jednak krótko i żywią się sokami roślin.

Dzieci są mniej odporne na Cykadę niż dorośli

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że Cykada jest bardziej zaraźliwa dla dzieci niż dorosłych. Analiza danych dotyczących zakażeń Covid-19 w Nowym Jorku wykazała, że dzieci mogą być nawet pięciokrotnie bardziej wrażliwe na zakażenie nowym subwariantem Omikrona. Według specjalistów z Republiki Południowej Afryki nie atakuje on niemowląt, najczęściej zakaża dzieci w wieku od 3. do 15. roku życia.

Dotychczas Cykada została wykryta w Europie, Ameryce Północnej (w 25 stanach USA), Afryce oraz Azji i Oceanii. Na naszym kontynencie zidentyfikowano ją w Niemczech, Holandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Francji oraz we Włoszech. W Niemczech od listopada 2025 r. do stycznia 2026 r. na ten subwariant Omikrona przypadało 30 proc. zakażeń Covid-19.

Czy Cykada będzie dominującym wariantem?

Nie ma pewności, czy Cykada będzie ulegała dalszej mutacji i stanie się bardziej zaraźliwa i jeszcze groźniejsza. Prof. Marc Johnson, mikrobiolog molekularny z University of Missouri, który bada jego rozprzestrzenianie się - twierdzi, że jest to mało prawdopodobne.

Uważam, że jest mało szans na to, że BA.3.2 stanie się wariantem dominującym - powiedział w rozmowie z telewizją CNN. Jego zdaniem, gdyby ten subwariant miał być bardziej agresywny, już by się tak stało.

Szczepionki wciąż zapewniają częściową ochronę

Cykada wykazuje większą umiejętność omijania odporności nabytej po szczepieniu lub przechorowaniu Covid-19. Wydaje się jednak, że obecnie stosowanie szczepionki nadal zapewniają częściową ochronę przed tym subwariantem Omikrona.

Jak na razie z dotychczasową odpornością i szczepieniami nie zaobserwowaliśmy wzrostu hospitalizacji oraz zgonów - zapewnia dr Tuli de Oliveira, dyrektor Center form Epidemic Response and Innovation przy Stellenbosch University w RPA.