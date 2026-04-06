Załoga misji Artemis II obudziła się już i kontynuuje przygotowania do dzisiejszego przelotu wokół Księżyca

Załoga misji Artemis II kontynuuje przygotowania do dzisiejszego przelotu wokół Księżyca - pierwszego dla ludzi od czasów Apollo 17 w 1972 roku. Tradycyjnie NASA budzi astronautów muzyką. Tym razem Reidowi Wisemanowi, Victorowi Gloverowi i Christinie Koch z NASA oraz Jeremy’emu Hansenowi z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej 30 tysięcy kilometrów od Księżyca towarzyszyły dźwięki utworu "Good Morning" Mandisy i TobyMaca.

Specjalna wiadomość dla załogi

Załoga otrzymała także specjalną wiadomość nagraną przez astronautę Apollo 8 i Apollo 13, Jima Lovella, przed jego śmiercią w 2025 roku.

"Witajcie, Artemis II! Tu astronauta Apollo, Jim Lovell. Witam w mojej dawnej okolicy! Kiedy Frank Borman, Bill Anders i ja okrążaliśmy Księżyc podczas misji Apollo 8, po raz pierwszy w historii ludzkość mogła zobaczyć Księżyc z bliska oraz spojrzeć na naszą planetę, co zainspirowało i zjednoczyło ludzi na całym świecie. Jestem dumny, że mogę przekazać wam tę pałeczkę, gdy będziecie okrążać Księżyc i przygotowywać grunt pod misje na Marsa dla dobra nas wszystkich. To historyczny dzień i wiem, jak bardzo będziecie zajęci. Ale nie zapomnijcie cieszyć się widokiem. Reid, Victor, Christina, Jeremy oraz wszystkie wspaniałe zespoły wspierające was, powodzenia i szerokiej drogi od nas wszystkich tutaj, na dobrej Ziemi" - powiedział Jim Lovell.

Astronauci pobili rekord z 1970 r.

Około godziny 19:56 czasu polskiego załoga Oriona pobiła rekord najdalszej odległości od Ziemi, w jakiej kiedykolwiek znalazł się człowiek. Ten rekord wynosił do tej pory 398 594 km i został ustanowiony przez załogę Apollo 13 w kwietniu 1970 roku podczas awaryjnego powrotu na Ziemię. Orion osiągnie maksymalną odległość od Ziemi o godzinie 01:07 czasu polskiego. Będzie wtedy 405 174 km od naszej planety.

Obserwacje Księżyca zaplanowano od 20:45 naszego czasu. Około siedmiogodzinny przelot obejmuje okres, gdy statek Orion będzie na tyle blisko Księżyca, że załoga będzie mogła dokładnie obserwować cechy geologiczne powierzchni księżycowej. Obserwacje będą prowadzone w parach. Jeden członek załogi będzie fotografował powierzchnię Srebrnego Globu, drugi będzie opisytwał co widzi na włąsne oczy. Druga para będzie w tym czasie wspierać pierwszą, wykonując zdjęcia astronautów przy oknach Oriona, filmując, podając im karty pamięci do aparatów i komunikując się z centrum kontroli lotu. W miarę trwania obserwacji pary będą się wymieniać rolami.

40 minut bez łączności

Gdy Orion znajdzie się za Księżycem, około godziny 00:44, misja wejdzie w zaplanowaną przerwę w łączności trwającą około 40 minut. W tym czasie Księżyc blokuje sygnały radiowe niezbędne do utrzymania kontaktu ze statkiem przez sieć Deep Space Network. Krótko po utracie sygnału Orion znajdzie się najbliżej powierzchni Księżyca. Około godziny 01:02 czasu polskiego znajdzie się zaledwie 6 524 km nad powierzchnią.

Pod koniec obserwacji, od godziny 02:35, załoga będzie świadkiem zaćmienia Słońca z kosmosu, gdy Orion, Księżyc i Słońce znajdą się na jednej linii. Astronauci zobaczą, jak Słońce znika za Księżycem na niemal godzinę. W tym czasie będą obserwować w dużej mierze zacieniony Księżyc i wykorzystają okazję do analizy korony słonecznej, zewnętrznej atmosfery Słońca, widocznej wokół krawędzi Księżyca.

NASA opublikowała harmonogram kluczowych wydarzeń przelotu Artemis II wokół Księżyca:

19:56 - Załoga Artemis II ma pobić rekord najdalszej odległości od Ziemi osiągniętej przez ludzi, ustanowiony przez Apollo 13 w 1970 roku.

20:45 - Rozpoczęcie obserwacji Księżyca.

00:44 - Centrum kontroli spodziewa się tymczasowej utraty łączności z załogą, gdy statek Orion znajdzie się za Księżycem.

00:45 - Podczas "Zachodu Ziemi" nasza planeta z perspektywy Oriona zniknie za Księżycem.

01:02 - Orion osiąga najbliższe podejście do Księżyca.

01:07 - Załoga osiąga maksymalną odległość od Ziemi podczas misji Artemis II.

01:25 - "Wschód Ziemi" - załoga będzie świadkiem ponownego pojawienia się Ziemi po przeciwnej stronie Księżyca.

01:25 - Centrum kontroli lotu odzyskuje łączność z astronautami.

02:35 - 03:32 - Podczas zaćmienia Słońca, nasza gwiazda z perspektywy załogi Słońce zniknie za Księżycem.

03:20 - Zakończenie obserwacji Księżyca.

19:25 - Orion opuści strefę wpływu grawitacyjnego Księżyca.