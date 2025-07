Najnowsze badania amerykańskich naukowców rzucają zupełnie nowe światło na to, jak wcześnie w naszym życiu zaczynamy gromadzić wspomnienia. Dotychczas psychologowie byli przekonani, że trwałe wspomnienia zaczynają się kształtować dopiero około drugiego lub trzeciego roku życia. Jednak wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że ludzki mózg jest zdolny do zapisywania przeżyć znacznie wcześniej.

Niemowlęta pamiętają wcześniej niż sądzono (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Do tej pory sądzono, że mózg niemowląt jest zbyt niedojrzały na zapamiętywanie. Teorię tę obaliły wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców.

W badaniu udział wzięło 26 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 2 lat, a naukowcy użyli rezonansu magnetycznego, by śledzić aktywność ich mózgów, zwłaszcza hipokampu.

Aktywność hipokampu wzrastała, gdy dzieci oglądały znane obrazy, co pokazuje, że niemowlęta potrafią przechowywać informacje w pamięci długotrwałej.

Wczesne doświadczenia mogą wpływać na nasze emocje, zachowania i relacje.

Chcesz poznać więcej szczegółów o badaniu? Przeczytaj cały artykuł.

W przełomowym badaniu wzięło udział 26 dzieci w wieku od czterech miesięcy do dwóch lat. Naukowcy wykorzystali zaawansowane techniki obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRT), aby dokładnie prześledzić aktywność mózgu najmłodszych uczestników. Szczególną uwagę poświęcono hipokampowi - strukturze mózgowej odpowiedzialnej za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.

Podczas eksperymentu dzieciom prezentowano serię obrazków, a następnie - po krótkiej przerwie - pokazywano dwa obrazy: jeden znany i jeden całkowicie nowy. Badacze rejestrowali ruchy oczu maluchów, analizując, którym obrazkom poświęcają więcej uwagi. Okazało się, że dzieci częściej skupiały wzrok na znanych już ilustracjach, co świadczyło o tym, że je rozpoznają i pamiętają.

Co szczególnie zaskakujące, podczas prezentacji znanych obrazków u dzieci zaobserwowano wzmożoną aktywność hipokampu. Jak zauważają badacze, jest to wyraźny dowód na to, że nawet bardzo młode dzieci są w stanie nie tylko przetwarzać nowe informacje, ale również je zapamiętywać i przechowywać w mózgu.

Wyniki tych badań podważają dotychczasowe przekonania o niedojrzałości mózgu niemowląt. Okazuje się, że już około pierwszego roku życia dzieci mogą gromadzić wspomnienia, które - choć nie są dostępne w późniejszym świadomym wspomnieniu - mogą mieć wpływ na ich dalszy rozwój.

Tajemnica utraconych wspomnień dzieciństwa

Mimo że dzieci już w wieku niemowlęcym zapisują w mózgu pierwsze doświadczenia, większość dorosłych nie jest w stanie przywołać wspomnień z pierwszych lat życia. Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.

Jedna z hipotez zakłada, że wspomnienia te są przechowywane, lecz z biegiem czasu stają się niedostępne dla naszej świadomości. Możliwe, że są one ukryte głęboko w strukturach mózgowych i wpływają na nasze zachowanie, emocje oraz sposób postrzegania świata, choć nie jesteśmy w stanie ich świadomie odtworzyć.

Badacze podkreślają, że nawet jeśli nie pamiętamy swoich pierwszych kroków czy wypowiedzianych słów, to wczesne doświadczenia mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie dorosłe. Wspomnienia z okresu niemowlęctwa mogą kształtować nasze reakcje, preferencje, a nawet relacje z innymi ludźmi.

Odkrycie to otwiera nowe perspektywy w badaniach nad rozwojem człowieka. Może mieć także praktyczne znaczenie dla psychologii, pedagogiki i medycyny, pomagając lepiej zrozumieć, jak wczesne doświadczenia wpływają na późniejsze funkcjonowanie jednostki.

Wyniki badań amerykańskich naukowców to dopiero początek drogi do pełnego zrozumienia mechanizmów pamięci u najmłodszych. Przed badaczami stoi teraz zadanie odkrycia, w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych najwcześniejszych wspomnień oraz jak wpływają one na rozwój osobowości i zachowań w dorosłym życiu.