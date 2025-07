FBI wszczęło dochodzenie karne przeciwko swemu byłemu dyrektorowi, a także byłemu szefowi CIA. Ma ono koncentrować się na nieprawidłowościach związanych z dochodzeniami CIA i FBI sprzed kilku lat w sprawie wpływu władz Rosji na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku na korzyść Donalda Trumpa.

James Comey (z lewej) i John Brennan / SAUL LOEB / AFP / East News

Federalne Biuro Śledcze (FBI) wszczęło dochodzenie karne przeciwko byłemu dyrektorowi tej amerykańskiej agencji Jamesowi Comeyowi, a także byłemu dyrektorowi Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Johnowi Brennanowi - takie informacje przekazała stacja Fox News, powołując się na źródła.

Na razie ani FBI, ani CIA nie skomentowały sprawy.

Śledztwo, jak informuje Fox News, ma się koncentrować na domniemanych nieprawidłowościach związanych z poprzednimi dochodzeniami CIA i FBI dotyczącymi rzekomej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Obecny prezydent USA Donald Trump pokonał wówczas kandydatkę Partii Demokratycznej Hillary Clinton.

"Pełny zakres karnego śledztwa w sprawie Brennana i Comeya pozostaje niejasny, ale według dwóch źródeł FBI postrzega interakcje obu (byłych dyrektorów - przyp. red.) jako ‘spisek’, co może otworzyć szeroki wachlarz potencjalnych opcji prokuratorskich" - podkreśla Fox News. Dziennikarze stacji powołują się na źródła w departamencie sprawiedliwości USA.

W ubiegłym tygodniu obecny szef CIA John Ratcliffe odtajnił wewnętrzny dokument tej agencji, krytykujący raport wywiadowczy z 2017 roku, w którym sugerowano, że władze Rosji próbowały wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku na korzyść Donalda Trumpa.

Zgodnie z oceną zawartą w wewnętrznym dokumencie prace nad raportem wywiadowczym prowadzono w pośpiechu, z naruszeniem procedur i nie zawsze w zgodzie ze standardami wywiadowczymi. Skrytykowano w nim także decyzję ówczesnych dyrektorów służb wywiadu o włączeniu do raportu tzw. dossier Steele'a - zawierającego domniemane "kompromaty", jakie Rosjanie mieli posiadać na Trumpa - mimo wątpliwości co do wiarygodności tego zbioru.