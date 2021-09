NASA potwierdziła, że jej łazik marsjański zdołał wwiercić się w jedną ze skał i pobrał próbkę, która docelowo zostanie zbadana w laboratorium na Ziemi. Będą to pierwsze fragmenty Marsa dostępne dla naukowców w ziemskich laboratoriach, nie licząc meteorytów marsjańskich.

Skała "Rochette" i miejsce po pobranej próbce, nazwane "Montdenier". / NASA/JPL-Caltech HANDOUT / NASA

Pisaliśmy o tym: Łazik Perseverance pobrał pierwszą próbkę. Prawdopodobnie

Dane, które amerykańska agencja kosmiczna uzyskała 1 września 2021 r. od łazika Perseverance - oraz zdjęcia otrzymane 4 września wskazują, że wiercenie w marsjańskim kamieniu się udało. Pokazano fotografie, na których wyraźnie widać wywierconą dziurę, a także fotografie pojemnika, w którym znajduje się pobrana próbka.

Kamień, albo raczej głaz, który wybrano do badań, został nazwany "Rochette". Położony jest na grzbiecie górującym nad dnem krateru Jezero. Krater ma pochodzenie uderzeniowe i średnicę niecałych 50 km. Według hipotez w kraterze tym było kiedyś jezioro o głębokości nawet 250 metrów.



Druga próba

Była to druga próba wiercenia wykonana przez Perseverance. Pierwsza nastąpiła 8 sierpnia 2021 r. i zakończyła się niepowodzeniem. Wtedy pobrany materiał był zbyt sypki i wysypał się z pojemnika, w którym miał później zostać zabrany na Ziemię.



Do wiercenia łazik używa odpowiedniego wiertła, umieszczonego na końcu dwumetrowego robotycznego ramienia. Uzyskiwane próbki są nieco grubsze od ołówka. Po pobraniu materiału wykonywane jest zdjęcie, a następnie wiertło, i pojemnik poddawane jest wibracjom trwającym przez jedną sekundę, co jest powtarzane pięciokrotnie. Celem jest oczyszczenie brzegu pojemnika z resztek materiału. Po tym etapie znowu fotografowany jest pojemnik.



Na zdjęciu widać, że rdzeń jest we wnętrzu tulei. / JPL-Caltech/ASU/MSSS HANDOUT / NASA

Plan: 40 próbek

W planach misji są kolejne wiercenia. Łazik ma w ciągu roku zebrać około 40 próbek o łącznej wadze około jednego kilograma, po które następnie przyleci nowa sonda (z nowym łazikiem), aby zabrać je z powierzchni Marsa i dostarczyć na Ziemię.



Misja łazika Perseverance nosi nazwę Mars 2020. Została wystrzelona z Ziemi 30 lipca 2020 r., a lądowanie nastąpiło 18 lutego 2021 r. Dostępny jest film nagrany podczas manewru lądowania z kamer rozmieszczonych na platformie lądującej i łaziku. Spośród innych eksperymentów prowadzonych w ramach misji są loty dronem, testy wytwarzania tlenu z marsjańskiej atmosfery, badania geologiczne i meteorologiczne oraz poszukiwania potencjalnych oznak dawnego życia biologicznego na Czerwonej Planecie.