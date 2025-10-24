Listopad zapowiada się wyjątkowo dla miłośników astronomii. Na niebie pojawi się największy superksiężyc roku - tzw. Bobrzy Księżyc, a zaraz po nim czeka nas prawdziwa lawina spadających gwiazd.

Bobrzy Księżyc 2024 / Shutterstock

5 listopada czeka nas rekordowy superksiężyc - Bobrzy Księżyc będzie największy i najjaśniejszy w 2025 roku, zaledwie 357 tys. km od Ziemi.

Listopadowa pełnia nazywana jest Bobrzym Księżycem, a w Europie także Mroźnym Księżycem - to znak nadchodzącej zimy i dłuższych nocy.

W listopadzie niebo rozświetlą też trzy roje meteorów: Południowe Taurydy (4-5 listopada), Północne Taurydy (11-12 listopada) oraz Leonidy (17 listopada) z nawet 15 spadającymi gwiazdami na godzinę!

Największy superksiężyc roku 2025 już w listopadzie

Już 5 listopada niebo nad Polską rozświetli się pełnią największego i najjaśniejszego księżyca w całym roku. To wyjątkowe zjawisko astronomiczne, znane jako superksiężyc, zbiega się z pełnią Bobrzego Księżyca. O godzinie 14:20 nasz naturalny satelita znajdzie się rekordowo blisko Ziemi, bo zaledwie 357 tysięcy kilometrów od naszej planety. Tak bliska odległość sprawi, że Księżyc wyda się nam większy i jaśniejszy niż zwykle - to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy choć raz chcą zobaczyć spektakularny "księżycowy gigant" na własne oczy.

Superksiężyc w listopadzie nie jest jedynym w tym roku, ale to właśnie ten będzie najbliżej Ziemi i zapewni największe wrażenia wizualne. To drugi z trzech kolejnych superksiężyców 2025 roku, a według ekspertów z amerykańskiego "North Jersey" - absolutny rekordzista pod względem rozmiaru i jasności.

Skąd nazwa Bobrzy Księżyc?

Listopadowa pełnia nazywana jest Bobrzym Księżycem. Nazwa ta wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy obserwowali w tym okresie wzmożoną aktywność bobrów budujących tamy przed zbliżającą się zimą. To także czas, w którym natura przygotowuje się do nadejścia chłodniejszych miesięcy, a światło księżyca rozświetla coraz dłuższe noce.

W europejskiej tradycji listopadową pełnię często określa się także mianem Mroźnego Księżyca, ponieważ zwiastuje ona początek zimowych chłodów i zmianę rytmu przyrody.

Niebiańskie show: superksiężyc i trzy roje meteorów

Listopad to jednak nie tylko czas superksiężyca. W tym samym miesiącu niebo rozświetlą aż trzy widowiskowe roje meteorów! Już w nocy z 4 na 5 listopada, równocześnie z pełnią Bobrzego Księżyca, swoje maksimum osiągną Południowe Taurydy. To powolne, ale bardzo efektowne meteory, które potrafią zostawić na niebie długotrwały, jasny ślad.

Tydzień później, w nocy z 11 na 12 listopada, do gry włączą się Północne Taurydy, znane z jasnych bolidów i spektakularnych przelotów. Jednak prawdziwy hit listopada to zawsze Leonidy - ich maksimum przypada na 17 listopada i wtedy można wypatrywać nawet do 15 spadających gwiazd na godzinę! Leonidy wywodzą się z pyłu komety Tempel-Tuttle, a ich świetliste ślady zdają się wychodzić prosto z gwiazdozbioru Lwa.

Jak najlepiej obserwować listopadowe niebo?

Jeśli chcesz zobaczyć superksiężyc i deszcze meteorów w pełnej krasie, wybierz się poza miasto, z dala od sztucznego światła. Nawet bez teleskopu możesz liczyć na niezapomniane widoki - wystarczy czyste niebo i odrobina cierpliwości. Szczególnie podczas pełni Bobrzego Księżyca warto zaplanować spacer lub krótką wycieczkę - to doskonała okazja, by podziwiać największy księżyc roku i złapać kilka "spadających gwiazd" na żywo.

Nocne niebo w listopadzie / Mateusz Krymski / PAP

