Dokument ma pogłębić zrozumienie kultu maryjnego i odpowiada na pytania kierowane do Stolicy Apostolskiej w ostatnich dekadach.

Watykan opublikował we wtorek notę doktrynalną Dykasterii Nauki Wiary, w której wskazał, jakimi tytułami można nazywać Matkę Bożą w odniesieniu do jej współpracy w dziele zbawienia.

Jak wyjaśniono, dokument nazwany "Mater Populi fidelis" (Matka wiernego ludu) w sprawie niektórych tytułów maryjnych, odnoszących się do współpracy Maryi w dziele zbawienia, stanowi odpowiedź na liczne pytania i propozycje, które w ostatnich dekadach wpłynęły do Stolicy Apostolskiej.

Watykan zaznaczył, że zagadnienia te budziły niepokój ostatnich papieży i były wielokrotnie poruszane w ciągu ostatnich 30 lat.

Pobożność maryjna skarbem Kościoła

W dokumencie zatwierdzonym przez papieża Leona XIV wyjaśniono, w jakim znaczeniu niektóre tytuły i wyrażenia odnoszące się do Maryi są dopuszczalne. Zaznaczono też, że ma on na celu pogłębienie właściwych podstaw kultu maryjnego.

Pobożność maryjna została przedstawiona w nocie jako skarb Kościoła. "Nie chodzi o korygowanie pobożności wiernych, którzy w Maryi odnajdują schronienie, siłę, czułość i nadzieję, ale przede wszystkim o jej docenienie, uznanie jej piękna i promowanie" - stwierdzono.

Na mocy dokumentu Dykasterii Nauki Wiary ustanowiono, że tytuły odnoszące się do współpracy Maryi w dziele zbawienia to: Współodkupicielka, Pośredniczka, Matka wierzących, Matka łaski.