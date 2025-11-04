Policjanci z Mokotowa odzyskali 12 cennych obrazów, które przed laty zostały skradzione z warszawskiego zakonu. Wśród znalezionych dzieł znalazły się prace znanych artystów, takich jak Kossak i Karpiński. Wartość obrazów może sięgać kilkuset tysięcy złotych.

Policjanci z Mokotowa odzyskali 12 cennych obrazów, które przed laty zniknęły z warszawskiego zakonu / Policja /

Podczas przeszukania mieszkania 46-letniego mężczyzny funkcjonariusze z warszawskiego Mokotowa natrafili na 12 obrazów, które zostały skradzione kilka lat temu. Jak informują śledczy, wśród zabezpieczonych dzieł znalazły się prace znanych polskich malarzy, w tym Kossaka i Karpińskiego.

Obecny posiadacz obrazów nie zamierzał zwrócić ich prawowitemu właścicielowi.

Początek śledztwa sięga 2021 roku

Sprawa ma swój początek w 2021 roku, kiedy to policjanci zatrzymali 42-letniego wówczas mężczyznę podejrzewanego o kradzież dzieł z jednego z warszawskich zakonów. Śledztwo wykazało, że zabezpieczone wtedy obrazy to nie jedyne przedmioty, które znalazły się w posiadaniu oszusta.

Mężczyzna przez lata gromadził kolejne wartościowe dzieła sztuki, które nie należały do niego.

W lipcu tego roku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, policjanci przeprowadzili kolejne przeszukanie. To właśnie wtedy odnaleziono i zabezpieczono 12 kolejnych obrazów.

Według wstępnych szacunków, wartość odzyskanych dzieł może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Obrazy wrócą do właścicieli

Odzyskane obrazy wkrótce zostaną zwrócone prawowitym właścicielom.

"To dowód na to, że nawet po wielu latach stróże prawa są w stanie doprowadzić do odzyskania skradzionych dzieł i pociągnąć sprawców do odpowiedzialności" – podkreślają policjanci.