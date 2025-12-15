Na pustyni w Rijadzie trwa realizacja jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji budowlanych współczesnego świata. Mukaab, czyli monumentalny sześcian, który ma stać się największym budynkiem w historii ludzkości, powoli nabiera realnych kształtów. Postępy prac są już tak zaawansowane, że budowę można dostrzec nawet na zdjęciach satelitarnych, a zainteresowanie projektem nie słabnie.

Mukaab / Balkis Press/ABACA/Abaca/East News / East News

Mukaab został zaprojektowany jako centralny punkt nowoczesnego osiedla New Murabba, które rozciąga się na powierzchni 19 kilometrów kwadratowych w północno-zachodniej części Rijadu. Ten futurystyczny kompleks ma stać się symbolem nowej epoki dla Arabii Saudyjskiej, a sam Mukaab - architektoniczną wizytówką kraju.

Za projekt odpowiada renomowana firma AtkinsRéalis, która postawiła na odważną, geometryczną formę. Budynek z zewnątrz będzie przypominał gigantyczny sześcian o boku 400 metrów. Choć nie będzie najwyższym drapaczem chmur na świecie, to z wysokością przekraczającą 300 metrów znajdzie się w elitarnym gronie superwysokich wieżowców. Co najważniejsze, pod względem kubatury Mukaab ma szansę pobić dotychczasowego rekordzistę - fabrykę Boeing Everett w Stanach Zjednoczonych - i stać się największą konstrukcją na świecie.

Prace ziemne na pustyni w Rijadzie rozpoczęły się w 2024 roku. Od tego czasu teren budowy zmienił się nie do poznania. Według oficjalnych informacji, zaawansowanie robót ziemnych przekroczyło już 86 procent, a z placu budowy usunięto ponad 10 milionów metrów sześciennych gruntu. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych wyraźnie widać wytyczone strefy, zaplecze techniczne oraz pierwsze fundamenty pod przyszłą megastrukturę.

Dwa miliony metrów kwadratowych atrakcji

Mukaab to nie tylko imponująca bryła. Wewnątrz znajdzie się aż dwa miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, przeznaczonej na sklepy, atrakcje kulturalne i turystyczne, a także ogromne atrium niemal tak wysokie, jak sam budynek. Centralnym punktem wnętrza będzie spiralna wieża, która ma stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów całego kompleksu.

Projekt największego budynku na świecie / Balkis Press/ABACA/Abaca/East News / East News

Projekt przewiduje również powstanie ponad 100 tysięcy mieszkań, 9 tysięcy pokoi hotelowych, niemal milion metrów kwadratowych powierzchni handlowych oraz 1,4 miliona metrów kwadratowych biur. W planach jest także 80 obiektów rozrywkowych i kulturalnych oraz nowoczesny uniwersytet technologiczny. Całość ma stworzyć tętniące życiem centrum miejskie, które przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.

Początkowo zakładano, że projekt zostanie ukończony do 2030 roku, jednak najnowsze doniesienia wskazują na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji. Według obecnych planów, całość ma być gotowa dopiero w 2040 roku, choć pierwszy etap, obejmujący budowę samego Mukaabu, powinien zostać ukończony jeszcze przed końcem obecnej dekady.

Mukaab to jeden z kilku spektakularnych megaprojektów realizowanych obecnie w Arabii Saudyjskiej. W ramach szeroko zakrojonej strategii rozwoju kraju powstają także inne inwestycje, takie jak słynny Neom - futurystyczne miasto, które wzbudza kontrowersje ze względu na wpływ na środowisko i kwestie praw człowieka.