Rosyjska gimnastyczka Jana Zaikina zdobyła złoty medal podczas juniorskich mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej. W mediach głośniej niż o sukcesie Rosjanki mówi się jednak o zachowaniu zawodniczki z Ukrainy podczas ceremonii wręczenia medali.

Protest Ukrainki na podium ME; reakcja na hymn Rosji

Podczas rozgrywanych w bułgarskiej Warnie juniorskich mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, Jana Zaikina z Rosji triumfowała w układzie ze wstążką. Srebrny medal zdobyła Sofia Kraińska z Ukrainy, a brąz przypadł Melissie Diete z Niemiec.

W trakcie ceremonii wręczenia medali, gdy rozbrzmiał rosyjski hymn, Sofia Kraińska założyła słuchawki i zakryła oczy rękami. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez Rosyjską Federację Gimnastyki i szybko obiegło media społecznościowe.

Podobny gest wykonała inna ukraińska gimnastyczka, Warwara Czubarowa. Zawody wygrała Kira Babkiewicz z Białorusi, w związku z czym podczas ceremonii medalowej odegrano białoruski hymn - informuje niezależny rosyjski portal Meduza.

Powrót Rosjanek i Białorusinek na arenę międzynarodową

Tegoroczne mistrzostwa Europy juniorów w gimnastyce artystycznej są pierwszymi od 2022 roku, w których zawodniczki z Rosji i Białorusi mogły wystąpić pod własną flagą i z hymnem narodowym. Międzynarodowa Federacja Gimnastyki zniosła wcześniejsze ograniczenia w połowie maja br.

Pierwszy medal dla Rosji na tych mistrzostwach zdobyła Ksenia Sawinowa, która zajęła drugie miejsce w układzie z obręczą. Zarówno Zaikina, jak i Sawinowa są wychowankami Alina Kabaeva Sky Grace Rhythmic Gymnastics Academy, szkoły założonej przez mistrzynię olimpijską Alinę Kabajewą.