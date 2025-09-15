Japonia po raz kolejny zadziwia - liczba jej mieszkańców mających 100 lat lub więcej osiągnęła rekordowy poziom. Według najnowszych danych, aż 99 763 osoby mogą pochwalić się takim wiekiem. Zdecydowana większość to kobiety. Co sprawia, że Japończycy żyją tak długo?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stulatkowie w Japonii - 55 lat rekordów

Japońskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że liczba stulatków w kraju ustanowiła nowy rekord już 55. rok z rzędu. Co ciekawe, aż 88 proc. wszystkich stulatków to kobiety - to one dominują wśród najstarszych mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Jak podaje resort, w tym gronie znalazło się 87 784 kobiet oraz 11 979 mężczyzn. Japonki mają wyższą średnią długość życia niż mężczyźni, co potwierdzają światowe rankingi. Powodem mogą być m.in. wyjątkowo niskie wskaźniki otyłości i chorób serca u pań.

Najstarsi z najstarszych

Wśród rekordzistów szczególnie wyróżnia się Shigeko Kagawa, 114-letnia mieszkanka Yamatokoriyama, która jest obecnie najstarszą osobą w Japonii. Z kolei najstarszym mężczyzną jest 111-letni Kiyotaka Mizuno z nadmorskiego miasta Iwata. Z okazji obchodzonego 15 września Dnia Osób Starszych, "nowi" stulatkowie otrzymują od premiera list gratulacyjny oraz srebrny puchar. W tym roku takie wyróżnienie trafiło aż do 52 310 solenizantów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Japoński przepis na długie życie

W jaki sposób Japończycy osiągnęli status światowych rekordzistów długowieczności? Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim - dieta bogata w ryby i warzywa, unikanie czerwonego mięsa, a także cukru i soli. Japonia poszła w innym kierunku niż reszta świata. Skuteczna kampania zdrowotna przekonała ludzi do ograniczenia spożycia soli - podkreślają specjaliści.

Niezwykle ważna jest też codzienna aktywność fizyczna. Japończycy często wybierają spacery i transport publiczny zamiast samochodu. Nie słabnie też popularność ćwiczeń grupowych Radio Taiso - nadawanych w mediach od 1928 roku. To trzyminutowa gimnastyka uprawiana w małych grupach w całym kraju. Jej celem jest nie tylko profilaktyka zdrowotna, ale również budowanie społeczności wokół wspólnych ćwiczeń.

Japońska długowieczność to efekt także wielkiego szacunku dla starszych. Minister zdrowia Takamaro Fukoka podkreślił: wyrażamy wdzięczność za ich wieloletni wkład w rozwój społeczeństwa. To właśnie seniorzy są fundamentem wielu rodzin i lokalnych społeczności.

Ciemna strona długowieczności - kontrowersje wokół statystyk

Nie brakuje głosów podważających wiarygodność danych o stulatkach. Kontrole wykazały, że nieścisłości w dokumentacji i brak aktów urodzenia mogły prowadzić do zawyżenia liczby osób w wieku 100 lat i więcej. Przeprowadzony w 2010 roku audyt wykazał, że ponad 230 000 osób figurujących w rejestrach jako stulatkowie nie żyło już od lat. Błędne dane uzasadniano brakami w dokumentacji, a także podejrzeniem, że rodziny zmarłych bezprawnie pobierały emerytury zmarłych krewnych. Szczególną sensację wzbudziło odkrycie szczątek Sogena Koto, uznawanego za najstarszego mężczyznę w Tokio, którego ciało znaleziono 32 lata po śmierci.