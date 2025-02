"Pierwszą sprawą jest nawigacja. Drugą jest to, że całe pole magnetyczne tworzy tak zwaną magnetosferę, która osłania nas w jakiś sposób od wiatru słonecznego, czyli takich zróżnicowanych cząstek, które są wysyłane i emitowane przez Słońce. Tak że dla nas pole magnetyczne, chociaż go nie widzimy i nie czujemy, jest niezwykle ważne" – mówi gość Wykładu otwartego prof. Rafał Szaniawski w internetowym Radiu RMF24.

Prof. Rafał Szaniawski / Jakub Rutka / RMF FM

Jak zwraca uwagę ekspert, położenie i zrozumienie tego, czym jest biegun magnetyczny i to, że nie jest on tożsamy z biegunem geograficznym czy z osią obrotu Ziemi, jest rzeczą niezwykle ważną. Tak samo jak zrozumienie, że to nie jest stałe zjawisko, tylko że ulega ono zmianie.

Dlaczego bieguny magnetyczne Ziemi wędrują? Wykład otwarty

Właśnie na podstawie położenia biegunów magnetycznych tworzone są między innymi mapy w różnych urządzeniach, np. smartfonach. Jednak do tej pory niewiele wiadomo na temat tego, dlaczego bieguny magnetyczne zmieniają swoje położenie. Jak zauważa prof. Szaniawski, istnieje tutaj wiele zmiennych.

Wiemy to, co się działo w przeszłości geologicznej naszej planety. Czyli można na pewnej zasadzie domniemywać, że podobne zjawiska będą zachodziły w przyszłości - mówi gość Wykładu otwartego.

Przemieszczanie biegunów

O tym, że bieguny magnetyczne się przesuwają, wiadomo od początku trwania pomiarów. Jak jednak zauważa ekspert, biegun północny początkowo przesuwał się o jakieś 10, 15 kilometrów na rok. Teraz natomiast przyśpieszył i w tej chwili przemieszcza się około 50 kilometrów rocznie, czyli bardzo dużo. Biegun południowy przemieszcza się natomiast dużo wolniej.

Jeszcze w zeszłym wieku biegun północny znajdował się w północnej Kanadzie, na północ od Ziemi Baffina, czyli na północny zachód od wybrzeży Grenlandii. W tej chwili on wędruje i to coraz szybciej, w miarę prostolinijnie w kierunku środkowej i wschodniej Syberii - zauważa prof. Szaniawski.

Naukowcy ustalają położenie biegunów magnetycznych na podstawie danych satelitarnych.

Wpływ pola magnetycznego na życie

Są pewne - w tej chwili jeszcze dyskusyjne - teorie, że wpływ tego procesu, który dzieje się w jądrze Ziemi, mógł tak naprawdę wpływać bardzo na to, co się działo z ewolucją i powodować jakieś przełomowe momenty w historii ewolucji, ale to jeszcze jest na dużym poziomie niepewności - zauważa ekspert w Wykładzie otwartym.

Profesor Szaniawski zauważa, że największy wpływ pole magnetyczne ma na nawigację. My musimy w jakiś sposób reagować na to i zmieniać systemy namierzania, czy to co my mamy w urządzeniach elektronicznych, żeby te mapy w naszych urządzeniach nadążały za tym wszystkim - twierdzi ekspert.