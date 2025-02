Od -13 na południu do -5 st. C na północy Polski pokażą termometry w nocy z poniedziałku na wtorek - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na minusie będzie w całym kraju. Choć w przyszłym tygodniu dni będą w większości z temperaturą dodatnią - jedynie na Podlasiu może być od -4 do -1 st. C - to trzeba z powrotem przyzwyczaić się do zimowej aury. Wystąpią również opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Nadciąga zimno. Prognoza synopyków IMGW

Synoptycy IMGW zapowiadają, że w tygodniu od 10 do 16 lutego do Polski powróci mróz i śnieg.

W poniedziałek w całym kraju wystąpi zachmurzenie. Mogą pojawić się też słabe opady białego puchu. Temperatura minimalna wyniesie od -9 do -5 st. C, a średnia od 0 do 5 st. C. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich -12 st. C, cieplej nad samym morzem, -2 st.

W nocy z poniedziałku na wtorek na termometrach zobaczymy "dwucyfrowy mróz".

We wtorek, środę i czwartek podobnie do poniedziałku, ale bez opadów śniegu. Te pojawić mogą się w nocy z czwartku na piątek i w piątek - szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. Miejscami wystąpią też słabe opady deszczu ze śniegiem.

W piątek temperatura minimalna wyniesie od -7 do -2 st. C. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich - do -9 st. C. Z kolei temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 2 C na północnym wschodzie i miejscami na północnym zachodzie. W centrum będzie około 5 st. C, a na południowym wschodzie 9 st. C.

Opady deszczu ze śniegiem i śniegu w niemal całym kraju wystąpią ponownie w nocy z piątku na sobotę. Na południu można spodziewać się deszczu. Termometry pokażą minimalnie od -7 do -3 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 1 st. C na północnym wschodzie i na terenach podgórskich, około 3 st. C na północy, zachodzie i w centrum oraz do 7 st. C na południowym wschodzie.