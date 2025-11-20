Badania naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego rzucają zupełnie nowe światło na pochodzenie pocałunku. Okazuje się, że ten gest, powszechnie uznawany za wyraz uczuć i bliskości, ma znacznie dłuższą historię, niż dotychczas przypuszczano. Według najnowszych ustaleń zwyczaj całowania się pojawił się aż 21 milionów lat temu i był praktykowany przez wspólnego przodka ludzi oraz małp człekokształtnych.

Zwyczaj całowania się pojawił się 21 mln lat temu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Badacze postanowili przyjrzeć się bliżej temu, jak ewoluował pocałunek i jakie znaczenie miał w świecie zwierząt. W tym celu opracowali precyzyjną definicję pocałunku, obejmującą bezpośredni kontakt usta-usta w ramach przyjacielskich interakcji, ale wykluczającą przekazywanie sobie pożywienia. Dzięki temu mogli dokładniej przeanalizować, jak i kiedy ten gest pojawił się wśród różnych gatunków.

Dr Matilda Brindle, biolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego i kierowniczka zespołu badawczego, podkreśla, że pocałunek nie jest wyłącznie domeną ludzi. Ludzie, szympansy zwyczajne i bonobo, wszyscy się całują - stwierdziła w rozmowie z BBC. Dodała również, że "prawdopodobnie ich ostatni wspólny przodek także się całował". To właśnie te obserwacje pozwoliły naukowcom określić, że pocałunek wyewoluował w okresie od 21,5 do 16,9 milionów lat temu.

Co ciekawe, badania wykazały, że pocałunki nie były obce także neandertalczykom, którzy wymarli około 40 tysięcy lat temu. Analiza DNA szczątków neandertalczyków, przeprowadzona w 2017 roku, ujawniła, że zarówno oni, jak i współcześni ludzie, posiadają niemal identyczną florę bakteryjną w jamie ustnej. Musi to oznaczać, że oba gatunki wymieniały się śliną przez setki tysięcy lat w pocałunkach - wyjaśnia dr Brindle. To nie tylko potwierdza istnienie tej praktyki wśród naszych przodków, ale także sugeruje, że miała ona istotne znaczenie dla rozwoju społecznych więzi.

Mimo że naukowcy zdołali z dużym prawdopodobieństwem określić moment pojawienia się pocałunku, wciąż pozostaje zagadką, dlaczego człekokształtni przodkowie człowieka zaczęli się całować. Jak zauważa BBC, odpowiedź na to pytanie może kryć się w złożonych mechanizmach społecznych i biologicznych, które kształtowały nasze zachowania przez miliony lat.

Wyniki tych przełomowych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Evolution and Human Behavior".