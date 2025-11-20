Na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę? Lekki wzrost zanotowała Koalicja Obywatelska, minimalny spadek - Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Nie dla wszystkich dużych partii znalazłoby się miejsce w nowym Sejmie.

Donald Tusk i członkowie jego rządu na sali sejmowej / Tomasz Gzell / PAP

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" pokazuje, jak Polacy głosowaliby, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę.

Koalicja Obywatelska zdobywa najwięcej głosów - 33,55 proc., co oznacza wzrost poparcia o 1 punkt procentowy w ciągu miesiąca.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 28,86 proc. poparcia - to spadek o 1 punkt procentowy.

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja, na którą głos oddałoby 11,45 proc. ankietowanych (spadek o 1,78 pkt proc.).

Poza progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem (4,89 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (4,55 proc.) i PSL, na które zagłosowałoby 2,48 proc. badanych.