Na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę? Lekki wzrost zanotowała Koalicja Obywatelska, minimalny spadek - Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Nie dla wszystkich dużych partii znalazłoby się miejsce w nowym Sejmie.
- Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" pokazuje, jak Polacy głosowaliby, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę.
- Koalicja Obywatelska zdobywa najwięcej głosów - 33,55 proc., co oznacza wzrost poparcia o 1 punkt procentowy w ciągu miesiąca.
- Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 28,86 proc. poparcia - to spadek o 1 punkt procentowy.
- Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja, na którą głos oddałoby 11,45 proc. ankietowanych (spadek o 1,78 pkt proc.).
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Ankietowanym zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na którą partię oddałbyś głos?
Z badania wynika, że 33,55 proc. Polaków zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, której poparcie w ciągu miesiąca wzrosło o 1 pkt proc. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 28,86 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).
Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,45 proc. (minus 1,78 pkt proc.) Do Sejmu dostałaby się także Nowa Lewica z wynikiem 6,91 proc. i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 5,92 proc. poparcia.
Poza progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem (4,89 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (4,55 proc.) i PSL, na które zagłosowałoby 2,48 proc. badanych.
Badanie zrealizowano od 15 do 17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.