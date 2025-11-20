Trudny poranek dla mieszkańców Paryża. W części francuskiej stolicy nie było prądu - przekazał dostawca energii, firma Enedis. Wystąpiły problemy w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W części Paryża o poranku doszło do awarii prądu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.

Blackout w części Paryża i sąsiednim departamencie Hauts-de-Seine. Informację o tym przekazał na swojej stronie internetowej dostawca energii, firma Enedis.

Z powodu braku prądu nie kursowała część składów metra i podmiejskich pociągów.

O godz. 6:30 niektóre ulice w XV dzielnicy Paryża pogrążyły się w ciemności. Zgasły latarnie, przestała też działać uliczna sygnalizacja świetlna. W Malakoff pod Paryżem niektórzy mieszkańcy nie mogli otworzyć drzwi na klatkach schodowych, bo nie działały elektryczne przyciski.

Koncern Enedis poinformował, że awaria trwała kilka minut. Niemniej po godz. 7 około 55 tys. gospodarstw domowych nadal nie miało elektryczności. O godz. 7:10 pozbawionych prądu było już tylko około 2,6 tys. gospodarstw.

Jak przekazał operator sieci, powodem awarii był błąd techniczny na jednej z podstacji w miejscowości Issy-les-Moulineaux.

