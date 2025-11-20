Protest w zakładzie francuskiego koncernu Valeo w małopolskim Chrzanowie. W czwartek rano przed wejściem do zakładu zgromadziło się kilkaset osób, które walczą o wyższe pensje.

Protest przed zakładem Valeo w Chrzanowie / Maciej Sołtys / RMF FM

Kilkuset pracowników zakładu Valeo w Chrzanowie protestuje od czwartkowego poranka, domagając się wyższych wynagrodzeń.

Protest polega na odejściu od stanowisk pracy i ma objąć wszystkie zmiany, a do akcji dołączą także zakłady w Trzebini i Mysłowicach.

Valeo to francuski koncern motoryzacyjny, produkujący podzespoły i systemy dla branży samochodowej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Obecny na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys relacjonuje, że protestujący - związkowcy i pracownicy porannej zmiany, przyszli przed zakład przed godz. 6:00.

Od tej godziny trwa ich protest, który polega na odejściu od stanowisk pracy. Ma objąć wszystkie czwartkowe zmiany.

Masa pracowników z długoletnim stażem jest zatrudniona na produkcji za niewiele ponad najniższą krajową - o 200, 300 zł - powiedziała naszemu reporterowi Katarzyna Jamróz z Sierpnia '80, tłumacząc, że protestujący chcą przede wszystkim godnych wynagrodzeń za pracę.

Na jednym ze spotkań prezes Michał Odyniec oficjalnie oświadczył stronie społecznej, że będą ściągani tutaj pracownicy z Azji, z Afryki. Nie jesteśmy przeciwni, żeby te osoby były tutaj zatrudniane, ale oficjalnie nam było powiedziane, że te osoby będą robić za najniższą krajową. Także wszystko zmierza do tego, że będą tutaj zatrudniani pracownicy tylko na najniższej krajowej - dodała.

Protest przed chrznowskim zakładem Valeo / Maciej Sołtys / RMF FM

Protest z szerokim wsparciem

Pod chrzanowskim zakładem pojawili się również związkowcy z innych firm.

Spotykamy się tutaj dlatego, że wspieramy pracowników Valeo w walce o godne warunki pracy i płacy. Jest też drugi, myślę, że równie ważny aspekt - kwestia zapaści przemysłu automotive w całej Europie. W związku z zieloną polityką Unii Europejskiej niestety wszystkie firmy związane z automotive przeżywają problemy. My jako Związek Zawodowy Kontra również reprezentujemy pracowników tej branży i dzisiaj wspieramy pracowników firmy Valeo z Sierpnia '80. To oni zorganizowali ten strajk, ale uważamy, że to jest zasadne. Bez tego za dwa, trzy lata w Polsce nie będzie wielu miejsc pracy - powiedział naszemu reporterowi związkowiec z Kontry.

Protest, jak usłyszał Maciej Sołtys, ma trwać do skutku.

Strajkować mają również zakłady Valeo w Trzebini i Mysłowicach. W przyszłym tygodniu związkowcy zapowiadają wyjazd do Francji.

Valeo to międzynarodowy koncern motoryzacyjny z siedzibą we Francji, specjalizujący się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży podzespołów oraz systemów dla przemysłu motoryzacyjnego.