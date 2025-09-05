Ból pleców to problem, który dotyka milionó ludzi na całym świecie. Czy istnieje prosty sposób, by zmniejszyć ryzyko przewlekłego bólu pleców? Naukowcy z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) mają dla nas dobrą wiadomość - wystarczy... chodzić. I to wcale nie szybko, ale dużo.

Chodzenie to aktywność dostępna niemal dla każdego / Shutterstock

Chodzenie - prosta recepta na zdrowe plecy

Badania, których wyniki opublikowano właśnie w prestiżowym czasopiśmie "JAMA Network Open", rzucają nowe światło na związek pomiędzy codzienną aktywnością a zdrowiem kręgosłupa.

Zespół naukowców z NTNU, pod kierunkiem doktorantki Rayane Haddadj, przeanalizował dane ponad 11 tysięcy osób biorących udział w szeroko zakrojonym projekcie Trøndelag Health Study (HUNT). Uczestnicy nosili przez tydzień specjalne czujniki na udzie i plecach, które precyzyjnie rejestrowały zarówno dystans, jak i intensywność chodzenia.

Wyniki? Osoby, które każdego dnia chodziły ponad 100 minut, miały aż o 23 procent niższe ryzyko wystąpienia przewlekłych dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa w porównaniu z tymi, którzy chodzili 78 minut lub krócej.

Co ważne, to nie tempo, a właśnie czas i dystans okazały się kluczowe. Intensywność również wpływa na ryzyko wystąpienia długotrwałych problemów z plecami, ale nie tak znacząco jak codzienny czas chodzenia - podkreśla Rayane Haddadj.

Chodzenie - aktywność dla każdego

Co sprawia, że chodzenie jest tak skuteczne? Przede wszystkim to aktywność dostępna niemal dla każdego, nie wymagająca specjalistycznego sprzętu ani przygotowania.

Spacer można wpleść w codzienną rutynę - wystarczy wysiąść przystanek wcześniej, wybrać się na krótki spacer po pracy czy zamienić windę na schody. Kluczowe jest jednak, by robić to regularnie i przez odpowiednio długi czas.

Spacer po zdrowie - warto spróbować!

Chociaż badania przeprowadzono w Norwegii, ich wyniki mają uniwersalne znaczenie. Niezależnie od szerokości geograficznej, regularne chodzenie może być prostym i skutecznym sposobem na zadbanie o zdrowie kręgosłupa.

Warto więc znaleźć codziennie choćby kilkanaście minut na spacer - dla zdrowia, lepszego samopoczucia i... oszczędności w systemie opieki zdrowotnej.

Jeśli więc szukasz prostego sposobu na poprawę kondycji i zmniejszenie ryzyka bólu pleców - po prostu rusz się z miejsca i idź na spacer. Twoje plecy na pewno ci za to podziękują!