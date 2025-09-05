Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szeroko zakrojone prace nad możliwą zmianą przepisów dotyczących programu "Mama 4 plus". Jak poinformował resort, trwają "kompleksowe analizy prawne, ekonomiczne i społeczne, dotyczące oceny zmiany przepisów w kierunku rozszerzenia świadczenia na ojców".

Program "Mama 4 plus" ma zostać rozszerzony także na ojców (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Program "Mama 4 plus" funkcjonuje od marca 2019 roku i stanowi istotne wsparcie dla osób, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czworga dzieci, często rezygnując z pracy zawodowej lub nie pracując wystarczająco długo, by uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Świadczenie przysługuje w wysokości minimalnej emerytury i jest przyznawane na wniosek zainteresowanej osoby przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Obecnie z programu korzysta ponad 83 tysiące osób, a od momentu jego uruchomienia do końca lipca 2025 roku na wsparcie przeznaczono już ponad 3,3 miliarda złotych. Jak podkreśla ministerstwo, "każda zmiana w systemie emerytalnym niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy wielu osób, dlatego wszelkie nowe rozwiązania dotyczące tego obszaru winny być dokładnie przeanalizowane przed wprowadzeniem ich w życie".

Do tej pory o świadczenie mogą ubiegać się matki, które ukończyły 60 lat. W wyjątkowych przypadkach - takich jak śmierć matki lub porzucenie przez nią dzieci - uprawnienie to przysługuje także ojcom po ukończeniu 65. roku życia. Jednak liczba mężczyzn korzystających z tego rozwiązania jest niewielka. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do 31 lipca 2025 roku wpłynęło 106 668 wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, z czego tylko 676 złożyli mężczyźni.

Ministerstwo podkreśla, że ewentualne rozszerzenie programu na ojców wymaga bardzo dokładnych analiz. "Dotyczy to także ewentualnego rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego" - zaznaczył resort. Wprowadzenie takiej zmiany mogłoby mieć istotny wpływ na budżet państwa, ale również na sytuację wielu rodzin, w których to ojcowie przejęli główną rolę w wychowaniu dzieci.

Program "Mama 4 plus" nie ogranicza się wyłącznie do obywateli Polski. W 50 przypadkach świadczenie zostało przyznane osobom posiadającym inne obywatelstwo, w tym m.in. obywatelom Ukrainy, Armenii, Mongolii, Bułgarii, Rosji, Białorusi, Afganistanu, Austrii, Czech, Danii, Indii, Japonii, Mołdawii, Niemiec, Rumunii i Węgier.

Wprowadzenie programu "Mama 4 plus" było odpowiedzią na potrzeby tych rodzin, które poświęciły się wychowaniu licznego potomstwa, często kosztem własnej kariery zawodowej i zabezpieczenia emerytalnego.