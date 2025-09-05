Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk przedstawił założenia projektu, który ma zmienić zasady przyznawania 800 plus cudzoziemcom. Został on przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Wodzyński / East News

Maciej Duszczyk przekazał, że zgodnie z nowymi założeniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc będzie weryfikował prawo cudzoziemca do świadczenia 800 plus. Chodzi o kwestię aktywności zawodowej.



Co miesiąc automatycznie ZUS będzie sprawdzał, czy cudzoziemiec - nie chodzi wyłącznie o Ukraińców - był aktywny zawodowo w poprzednim miesiącu. Jeśli tak, będzie wypłacał świadczenie. Jeśli nie, świadczenie będzie wstrzymywane - ten przelew na dane konto nie pójdzie - wyjaśniał wiceszef MSWiA.

Duszczyk odniósł się też do sytuacji cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce i opiekują się swoimi dziećmi z niepełnosprawnościami. Uznaliśmy, że na wszystkie dzieci, które mają polskie orzeczenie o niepełnosprawności, takie świadczenie będzie mogło być wypłacane - poinformował.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W czwartek został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione. Pozostaje jeszcze kilka kwestii technicznych, które przed posiedzeniem Rady Ministrów zostaną wyjaśnione i zapisane w projekcie - mówił Duszczyk. Dodał, że projekt ma m.in. stymulować cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce.

Wiceszef MSWiA wyraził na konferencji nadzieję, że Sejm zajmie się nowym projektem już na najbliższym posiedzeniu, a później szybko trafi on do Senatu.

Duszczyk ocenił, że jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetowałby ten nowy projekt, Polskę czekałby "gigantyczny chaos". Sprecyzował, że chodzi zarówno o legalność pobytu cudzoziemców, jak i kwestię ich dostępu do rynku pracy.

Poprzedni rządowy projekt ustawy dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy zawetował pod koniec sierpnia Karol Nawrocki. Prezydent argumentował m.in., że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Według danych ZUS w lipcu tego roku świadczenie 800 plus pobierało łącznie 276,6 tys. dzieci cudzoziemców, w tym 224,7 tys. Ukraińców.