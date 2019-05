Jeśli chcesz, by twoje wakacje stały się przedmiotem zazdrości znajomych, informuj o nich jak najszerzej... zanim jeszcze gdziekolwiek wyjedziesz. Okazuje się bowiem, że bardziej zazdrościmy innym innym tego, co dopiero mają przeżyć, a nie tego, co już mają za sobą. Piszą o tym na łamach czasopisma "Psychological Science" naukowcy z University of Chicago Booth School of Business. Wcześniejsze badania pokazywały już, że do przyszłości odnosimy się z większymi emocjami, niż do przeszłości, teraz okazuje się, że w przypadku zazdrości jest tak samo.

