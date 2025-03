Zendaya, gwiazda serialu "Euforia" i filmu "Diuna", zagra Ronnie Spector, ikonę muzyki lat 60., znanej z przeboju "Be My Baby". Jak pisze Deadline, film wyreżyseruje nagrodzony Oscarem za reżyserię "Moonlight" Barry Jenkins.

Zendaya / Angela Weiss / AFP/EAST NEWS

Aktorkę do tej roli wybrała sama wokalistka, tuż przed swoją śmiercią. Liderka grupy "The Ronettes", którą sama założyła, zmarła w 2022 roku.

Według źródeł, na które powołuje się portal Deadline, studio filmowe nie kupiło jeszcze praw do ekranizacji wspomnień Spector zatytułowanych "Be My Baby: A memoir". Artystka napisała je wspólnie z Vincem Waldronem. Twórcy filmu mają skupić się na burzliwym życiu Ronnie u boku słynnego producenta muzycznego, Phila Spectora. Nie będzie to więc typowa biografia.

Wideo youtube

Reżyser filmu Barry Jenkins, to jak przypomina Deadline, również producent serialu "Euforia", którego gwiazdą jest Zendaya. Jenkins będzie pracował też nad scenariuszem, wspólnie z Davem Kajganichem, który ma na koncie m.in film "Suspiria".

Tytuł filmu, "Be My Baby", pochodzi od tytuł największego przeboju Ronnie Spector. Wokalistka nazywana jest często pierwszą "bad girl" rock and rolla. Oprócz występów w grupie próbowała też kariery solowej, którą zaczęła w 1980 roku.