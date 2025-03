Zmiana czasu z zimowego na letni - to już w najbliższy weekend. PKP Intercity ma ważną wiadomość dla podróżnych. Specjalny rozkład jazdy nie wpłynie na czas przejazdu pociągów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z 29 na 30 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni, przez co trzeba będzie przestawić w nocy zegarki z godziny 2:00 na 3:00.

12 pociągów w trasie

PKP Intercity podkreśliło, że pasażerowie 12 pociągów PKP Intercity będących wtedy w trasie, dotrą do stacji docelowych zgodnie z godziną podaną na bilecie.

Dwa razy do roku, w związku z przejściem z czasu zimowego na letni i odwrotnie, PKP Intercity wprowadza specjalny rozkład jazdy. Zmiana ta nie ma jednak wpływu na dotarcie składów do końcowego miejsca ich podróży. Czas przejazdu pociągów przewoźnika poruszających się po torach w noc z 29 na 30 marca pozostanie taki sam - zapewniła spółka.

Zgodnie z komunikatem składy, które miały dotrzeć do stacji na ich trasie przed godziną 2:00, będą poruszać się zgodnie z zimowym rozkładem jazdy. Z kolei pociągi z przyjazdem zaplanowanym po godzinie 2:00 - z rozkładem letnim. "Na przykład, IC Uznam jadący do Świnoujścia, odjedzie tej nocy ze stacji Swarzędz o godzinie 1:52, a po 11 minutach zatrzyma się na stacji Poznań Główny o godzinie 3:03" - wskazał przewoźnik.

Gdzie znaleźć potrzebne informacje?

Spółka przekazała, że szczegółowe informacje na temat godzin kursowania pociągów w trakcie zmiany czasu można uzyskać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu u konsultantów PKP Intercity pod numerem telefonu +48 22 322 22 22 oraz u drużyn konduktorskich, które będą obsługiwać składy kursujące w przejściową noc.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać około dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie.