Już dziś zaczyna się 78. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes we Francji. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń branży filmowej, nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Rusza 78. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes / Urman Lionel/ABACA/Abaca/East News / East News

Wieczorem w Grand Théâtre Lumiere w Cannes galę otwarcia poprowadzi francuski aktor i scenarzysta Laurent Lafitte.

Na ceremonii Honorową Złotą Palmę za całokształt osiągnięć odbierze Robert De Niro. Organizatorzy festiwalu w Cannes, uzasadniając swoją decyzję, napisali: "dzięki swojemu stylowi ujawniającemu się w delikatnym uśmiechu lub surowym spojrzeniu, Robert De Niro stał się filmową legendą".

Aktor zapewnia, że canneńskie wydarzenie jest mu bardzo bliskie. Szczególnie teraz, gdy tak wiele rzeczy nas od siebie oddala, Cannes nas zbliża - scenarzystów, filmowców, widzów i przyjaciół. To jak powrót do domu - mówi De Niro.

Aktor zagrał w ponad stu filmach. Trudno wyobrazić sobie amerykańskie kino lat 70. bez jego wybitnych ról w takich filmach, jak "Ojciec chrzestny II" (1974), "Taksówkarz" (1976), "Łowca jeleni" (1978) i "Wściekły Byk" (1980). Za role w "Ojcu" i we "Wściekłym Byku" otrzymał najważniejszą nagrodę amerykańskiego przemysłu filmowego, czyli Oscara, a za "Taksówkarza" i "Łowcę" aktor dostał nominacje. De Niro jest również producentem filmowym i biznesmenem, który ma kilka restauracji.

Kogo jeszcze zobaczymy w Cannes?

Gwiazdy, które pojawią się w tym roku w Cannes to m.in Tom Cruise, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart, Scarlett Johansson, Emma Stone, Paul Mescal, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Austin Butler, A$AP Rocky, Denzel Washington oraz Jodie Foster.

Wizyta Toma Cruise'a związana jest z bardzo oczekiwaną ósmą częścią "Mission Immposible". Film pojawi się poza konkursem w Pałacu Festiwalowym w Cannes 14 maja.

Filmy Wesa Andersona, Richarda Linklatera i Siergieja Łoźnicy. W sumie 21 tytułów, powalczy o Złotą Palmę w konkursie głównym 78. Festiwalu w Cannes. W sekcji "Un Certain Regard" swoje reżyserskie debiuty pokażą aktorzy Scarlett Johansson i Harris Dickinson.

Będzie też premiera filmu o Bono "Stories of Surrender". Przewodnicząca jury Konkursu Głównego to w tym roku znana francuska aktorka Juliette Binoche. Festiwal w Cannes potrwa od 13 do 24 maja.