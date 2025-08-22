Millie Bobby Brown - aktorka znana z takich produkcji jak "Stranger Things" czy "Enola Holmes" - podzieliła się z fanami radosną informacją dotyczącą jej życia prywatnego. Okazuje się, że rodzina gwiazdy się powiększyła.

Millie Bobby Brown / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Millie Bobby Brown napisała na Instagramie, że tego lata wspólnie z mężem (jest nim Jake Bongiovi - syn piosenkarza Jona Bon Joviego) zdecydowali się na adopcję dziewczynki.

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani rozpoczęciem tego pięknego, nowego rozdziału w naszym życiu" - stwierdziła gwiazda. Podkreśliła, że w tej sytuacji jej rodzina potrzebuje spokoju i prywatności.

Instagram Post

Aktorka nie podała żadnych bliższych informacji dotyczących adoptowanej dziewczynki. Nie znamy więc jej wieku ani imienia.

Jak przypomina "The Hollywood Reporter", 21-letnia Millie Bobby Brown i o dwa lata starszy Jake Bongiovi wzięli ślub w maju 2024 r.

Wideo youtube

Już za kilka miesięcy do widzów trafi piąty i ostatni sezon kultowego już serialu "Stranger Things". Pierwsza część pojawi się w bibliotece Netflixa 27 listopada (odcinki 1-4), a druga - 26 grudnia (odcinki 5-7). Finałowy odcinek będzie dostępny 1 stycznia 2026 roku (odcinek 8).

Zdjęcie z planu piątego sezonu "Stranger Things" / Netflix / Materiały prasowe

Aktorka powróci też w kolejnym filmie o przygodach Enoli Holmes - jak pisze "THR", prace na planie trzeciej części serii zakończyły się latem.