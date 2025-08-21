Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał za nieważną uchwałę zarządu województwa lubelskiego w sprawie odwołania Redbada Klynstry ze stanowiska dyrektora Teatru Osterwy w Lublinie. “Ja swoje prawa uzyskałem. Otwarte pozostaje pytanie do Was, mieszkańcy Lubelszczyzny: Czy stać Was dalej na taką farsę i gangsterkę na Waszym dziedzictwie?” – pytał na portalu X Klynstra – aktor i reżyser.

Redbad Klynstra na zdj. z 2022 r. / Wojtek Jargiło / PAP

Redbad Klynstra był dyrektorem Teatru im. Osterwy w Lublinie od września 2021 r. Wcześniej przez rok pełnił obowiązki szefa tej placówki. Jego kadencja miała potrwać do 31 sierpnia 2026 r.

W kwietniu zarząd województwa lubelskiego odwołał go ze stanowiska. Wśród powodów tej decyzji miało być m.in. bezpodstawne wypłacanie blisko 140 tys. zł brutto nagród dla zastępcy dyrektora i pracowników i zapłacenie przez teatr zleceniobiorcy wynagrodzenia wyższego niż należne.

Sąd mówi o "istotnym naruszeniu prawa"

W czerwcu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie Redbada Klynstry na uchwałę zarządu województwa w sprawie odwołania go z zajmowanego stanowiska.



Rzecznik WSA sędzia Robert Hałabis poinformował, że sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.



Podstawą takiego wyroku było istotne naruszenie prawa przy prowadzeniu postępowania dotyczącego odwołania dyrektora teatru ze stanowiska. Sąd stwierdził, że całe postępowanie było prowadzone w sposób budzący wątpliwości co do jego rzetelności - przekazał rzecznik.



Decyzja sądu nie oznacza przywrócenia Klynstry na stanowisko dyrektora teatru.



Zdaniem sądu "cała procedura odwołania z funkcji dyrektora teatru miała miejsce w zasadzie przez prawie całą kadencję skarżącego". Miało też dojść do naruszenia szeregu reguł proceduralnych.



Rzecznik marszałka województwa lubelskiego Remigiusz Małecki przekazał, że zarząd województwa nie komentuje tej decyzji do czasu zapoznania się z treścią uzasadnienia.



Od wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Powody, których w rzeczywistości nie było"