Polska muzyka straciła ikoniczną postać. Śmierć Stanisława Soyki to szok nie tylko dla fanów, ale też dla artystów, którzy przez lata z nim współpracowali. Zebraliśmy dla Was ich wspomnienia.

Staszczyk o Soyce: Będę tęsknił

Stanisław Soyka zmarł w czwartek w wieku 66 lat. Informację o jego śmierci potwierdził RMF FM jego menadżer Tomasz Koperwas.

"Staszek Soyka zmarł. Stasiu, Drogi Przyjacielu, Kochałem Cię i podziwiałem. Zawsze jak byliśmy razem na scenie to było wyróżnienie dla mnie i dla T.Love" - napisał na Facebooku Muniek Staszczyk. "Będę tęsknił..." - dodał. Załączył też nagranie z piosenką T.Love "To wychowanie" w interpretacji Soyki.

"Stanisławie, to nie jest ok... Mistrzu. Śpiewaj" - napisał Czesław Mozil. Wspólnie z Soyką nagrał on kiedyś w formie piosenki wiersz Czesława Miłosza "Na cześć księdza Baki".

Dębski: Jego głos i serce były niepowtarzalne

"Staszku. Nasze serca płaczą" - tymi słowami pożegnał Soykę zespół Raz Dwa Trzy. W mediach społecznościowych przypomniano przy tej okazji wspólne wykonanie przeboju tej grupy "Trudno nie wierzyć w nic".

"Przez lata dzieliliśmy muzykę, scenę i życie. Jego głos i serce były niepowtarzalne, a przyjaźń bezcenna" - tak Stanisława Soykę wspomina Krzesimir Dębski - wybitny kompozytor, znany m.in. za sprawą muzyki filmowej.

"Staszku, zostajesz we mnie na zawsze. Dziękuję Ci za każdy dźwięk, każdy uśmiech i każdą chwilę" - podkreślił w krótkim wpisie na Facebooku.

Cygan o Soyce: Kochałem Cię jak młodszego brata

Swoim wspomnieniem o Soyce podzielił się też Jacek Cygan - jeden z najwybitniejszych polskich tekściarzy.

"Żegnaj Stasinku! Kochałem Cię jak młodszego brata, a Ty zawsze z czułością, zawsze z miłością. To dlatego napisałeś tak piękną muzykę do mojego wiersza "Pilnuj oczu" i zaśpiewałeś tak, że zawsze w środku płakałem" - napisał na Instagramie. "Dzisiaj płaczę, bo wiem, że śpiewasz o sobie. Słucham tego w sieci. Jesteś, zawsze będziesz" - dodał.

"Staszku... jesteś jednym z najwspanialszych artystów jakich w życiu spotkałem. Jesteś, bo nigdy nie będzie tak, że Cię nie ma" - podkreślił w mediach społecznościowych aktor Artur Barciś.

"Tuż przed dwudziestą trzecią wiedziałam, że telefon już nie zadzwoni... A jednak... Odebrałam wiadomość najgorszą z możliwych... że Staszek Soyka... Boże. W takiej chwili żadne ze słów nie będzie na swoim miejscu i nie odda tego, co czuję" - stwierdziła w mediach społecznościowych Grażyna Łobaszewska - wokalistka i kompozytorka.