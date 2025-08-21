Nie żyje Stanisław Soyka - wybitny wokalista i kompozytor. Miał 66 lat. Jego piosenki pozostaną w pamięci i sercach kilku pokoleń słuchaczy.
Informację o śmierci Stanisława Soyki potwierdził RMF FM jego menadżer Tomasz Koperwas.
Stanisław Soyka miał w czwartek wystąpić na Top of The Top Sopot Festival 2025.
"Podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru.
Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia" - poinformowała telewizja TVN, organizująca imprezę.
Stanisław Soyka był wokalistą jazzowym, pianistą i kompozytorem. Urodził się w 1959 r. Ukończył Wydział Kompozycji i Aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach.
Stanisław Soyka był znany m.in. za sprawą takich piosenek jak "Tango Memento Vitae", "Cud niepamięci" czy "Tolerancja".
Soyka wielokrotnie sięgał po teksty wybitnych poetów - od sonetów Williama Szekspira po wiersze Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej. W jego dorobku znajdują się zarówno autorskie płyty popowe, jak i jazzowe oraz chóralne projekty oratoryjne.
W czasie swojej długoletniej kariery Stanisław Soyka współpracował z wieloma popularnymi artystami. Można wśród nich wymienić m.in. Michała Urbaniaka, Wojciecha Karolaka, Tomasza Stańkę, ale też Czesława Mozila czy Grzegorza Turnaua. Z tym ostatnim nagrał piosenkę "Soplicowo", która promowała film "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy.
W czerwcu 2011 roku Stanisław Soyka został uhonorowany nagrodą Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu za całokształt twórczości. Otrzymał również swoją gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd.
Jak przypomniano na stronie internetowej zmarłego artysty, w jednym z licznych wywiadów Soyka powiedział: "Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, by się popisać".
Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu pogodni i umocnieni - podkreślał Soyka.