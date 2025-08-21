Nie żyje Stanisław Soyka - wybitny wokalista i kompozytor. Miał 66 lat. Jego piosenki pozostaną w pamięci i sercach kilku pokoleń słuchaczy.

Stanisław Soyka / Adam Burakowski / East News

Informację o śmierci Stanisława Soyki potwierdził RMF FM jego menadżer Tomasz Koperwas.

Stanisław Soyka miał w czwartek wystąpić na Top of The Top Sopot Festival 2025.

"Podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru.

Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia" - poinformowała telewizja TVN, organizująca imprezę.

Stanisław Soyka był wokalistą jazzowym, pianistą i kompozytorem. Urodził się w 1959 r. Ukończył Wydział Kompozycji i Aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach.

Te piosenki Soyki zostaną z nami na zawsze

Stanisław Soyka / Marcin Bielecki / PAP

Stanisław Soyka był znany m.in. za sprawą takich piosenek jak "Tango Memento Vitae", "Cud niepamięci" czy "Tolerancja".

Wideo youtube

Wideo youtube

Wideo youtube

Soyka wielokrotnie sięgał po teksty wybitnych poetów - od sonetów Williama Szekspira po wiersze Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej. W jego dorobku znajdują się zarówno autorskie płyty popowe, jak i jazzowe oraz chóralne projekty oratoryjne.

Wideo youtube

W czasie swojej długoletniej kariery Stanisław Soyka współpracował z wieloma popularnymi artystami. Można wśród nich wymienić m.in. Michała Urbaniaka, Wojciecha Karolaka, Tomasza Stańkę, ale też Czesława Mozila czy Grzegorza Turnaua. Z tym ostatnim nagrał piosenkę "Soplicowo", która promowała film "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy.

Wideo youtube

"Nie śpiewam, by się popisać"

W czerwcu 2011 roku Stanisław Soyka został uhonorowany nagrodą Grand Prix Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu za całokształt twórczości. Otrzymał również swoją gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd.

Jak przypomniano na stronie internetowej zmarłego artysty, w jednym z licznych wywiadów Soyka powiedział: "Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, by się popisać".

Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu pogodni i umocnieni - podkreślał Soyka.