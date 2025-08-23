Na planie zdjęciowym piątego sezonu serialu "Emily w Paryżu" doszło do tragicznego zdarzenia. W Wenecji, podczas przygotowań do ostatniego ujęcia, nagle zmarł Diego Borella, asystent reżysera. Miał 47 lat. Produkcja została natychmiast wstrzymana.

Zobacz również:

Do tragedii doszło w luksusowym Hotelu Danieli w Wenecji, gdzie ekipa realizowała kolejne sceny popularnego serialu.

Według relacji osób obecnych na planie, Diego Borella, asystent reżysera, nagle źle się poczuł podczas przygotowań do ostatniego ujęcia. Pomimo szybkiej reakcji współpracowników i udzielonej pomocy, życia 47-latka nie udało się uratować. 

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny jego śmierci, ale prawdopodobnie mężczyzna miał zawał.



Diego Borella był znaną postacią w świecie filmu, szczególnie w Wenecji, skąd pochodził.

Swoje umiejętności rozwijał w prestiżowych ośrodkach w Rzymie, Londynie i Nowym Jorku. Oprócz pracy na planach filmowych, angażował się także w sztuki wizualne i literaturę.

Zdjęcia do serialu wstrzymane

Po śmierci Diego Borelli produkcja piątego sezonu "Emily w Paryżu" została wstrzymana.

Twórcy oraz cała ekipa są wstrząśnięci nagłą stratą współpracownika. Na razie nie wiadomo, kiedy zdjęcia zostaną wznowione.