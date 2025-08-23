Na planie zdjęciowym piątego sezonu serialu "Emily w Paryżu" doszło do tragicznego zdarzenia. W Wenecji, podczas przygotowań do ostatniego ujęcia, nagle zmarł Diego Borella, asystent reżysera. Miał 47 lat. Produkcja została natychmiast wstrzymana.

Zdjęcia do piątego sezonu popularnego serialu trwają w Wenecji / SplashNews.com/Splash/East News / East News

Do tragedii doszło w luksusowym Hotelu Danieli w Wenecji, gdzie ekipa realizowała kolejne sceny popularnego serialu.

Według relacji osób obecnych na planie, Diego Borella, asystent reżysera, nagle źle się poczuł podczas przygotowań do ostatniego ujęcia. Pomimo szybkiej reakcji współpracowników i udzielonej pomocy, życia 47-latka nie udało się uratować.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny jego śmierci, ale prawdopodobnie mężczyzna miał zawał.