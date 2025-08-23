W drugiej połowie sierpnia na plażach stanu Sao Paulo w południowo-wschodniej Brazylii odkryto ponad 730 martwych pingwinów. Większość z nich to młode osobniki. Naukowcy rozpoczęli już pierwsze sekcje zwłok.

Ponad 730 pingwinów znaleziono na plażach stanu Sao Paulo, na południowym wschodzie Brazylii. / Shutterstock

Drastyczne odkrycie na plażach stanu Sao Paulo w południowo-wschodniej Brazylii. W ostatnim tygodniu w trzech gminach: Cananeia, Iguape oraz Ilha Comprida znaleziono aż 739 martwych pingwinów.

Większość z nich to młode osobniki.

Naukowcy szukają przyczyn

Biolodzy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić przyczyn masowej śmierci pingwinów. Pierwsze martwe ptaki pojawiły się na brzegu już 15 sierpnia.

Wśród możliwych przyczyn wymienia się brak pożywienia, wplątywanie się zwierząt w sieci rybackie oraz skażenie wody. Eksperci podkreślają, że szczególnie młode pingwiny są narażone na niebezpieczeństwa podczas migracji.