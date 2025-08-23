W drugiej połowie sierpnia na plażach stanu Sao Paulo w południowo-wschodniej Brazylii odkryto ponad 730 martwych pingwinów. Większość z nich to młode osobniki. Naukowcy rozpoczęli już pierwsze sekcje zwłok.

Drastyczne odkrycie na plażach stanu Sao Paulo w południowo-wschodniej Brazylii. W ostatnim tygodniu w trzech gminach: Cananeia, Iguape oraz Ilha Comprida znaleziono aż 739 martwych pingwinów. 

Większość z nich to młode osobniki.

Naukowcy szukają przyczyn

Biolodzy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić przyczyn masowej śmierci pingwinów. Pierwsze martwe ptaki pojawiły się na brzegu już 15 sierpnia. 

Wśród możliwych przyczyn wymienia się brak pożywienia, wplątywanie się zwierząt w sieci rybackie oraz skażenie wody. Eksperci podkreślają, że szczególnie młode pingwiny są narażone na niebezpieczeństwa podczas migracji.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wszystkie znalezione ptaki należą do gatunku pingwina magellańskiego. 

Wstępne oględziny wskazują, że śmierć zwierząt nastąpiła w morzu, zanim ich ciała zostały wyrzucone na brzeg przez fale. Brazylijscy biolodzy spodziewają się, że liczba martwych pingwinów może jeszcze wzrosnąć w najbliższych dniach.

Rozpoczęto sekcje zwłok

Aby ustalić dokładną przyczynę śmierci pingwinów, naukowcy rozpoczęli już pierwsze sekcje zwłok. 

Wyniki badań mają pomóc w wyjaśnieniu, czy za masowym pomorem stoją czynniki naturalne, czy też działalność człowieka. Eksperci podkreślają, że sytuacja wymaga pilnego monitorowania, aby zapobiec kolejnym tragediom wśród morskich ptaków.