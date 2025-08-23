Lubelscy łowcy głów wytropili i zatrzymali 41-latkę, która była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania za zabójstwo w Niemczech 64-letniego partnera. Kobieta została tymczasowo aresztowana.

/ Lubelska Policja /

Lubelska policja poinformowała w sobotę, że 64-letni Polak zginął w maju 2024 r. w swoim domu na terenie Saksonii-Anhalt w Niemczech.

Niemieckie służby ustaliły, że śmiertelne ciosy ostrym narzędziem zadała mężczyźnie jego partnerka. Pomagał jej znajomy, który miał rzucić młotkiem w pokrzywdzonego.

Mieszkanka powiatu lubartowskiego uciekła z Niemiec, dlatego w lipcu 2024 r. wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania.

Kobieta ukrywała się w Polsce u obecnego partnera

Okazało się, że kobieta ukrywa się u obecnego partnera w niewielkiej miejscowości w województwie opolskim, gdzie odnaleźli ją funkcjonariusze z Lublina i Opola.

Po zatrzymaniu mundurowi doprowadzili 41-latkę do prokuratury i sądu, który zadecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 40 dni.

Sprawczyni oczekuje na decyzję o przekazaniu stronie niemieckiej, gdzie będzie odpowiadać zgodnie z miejscowym prawem. Natomiast mężczyzna, który pomagał w zabójstwie odsiaduje karę za inne przestępstwa w jednym z zakładów karnych w Polsce.