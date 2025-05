Znany raper Tory Lanez trafił do szpitala po tym, jak został kilkunastokrotnie dźgnięty ostrym narzędziem w kalifornijskim więzieniu, gdzie odsiaduje karę 10 lat pozbawienia wolności za postrzelenie w 2020 r. Megan Thee Stallion. Stan kanadyjskiego artysty jest stabilny.

Tory Lanez na zdjęciu z 2022 r. / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Został dźgnięty aż 14 razy

Tory Lanez, kanadyjski raper odsiadujący w kalifornijskim więzieniu karę 10 lat pozbawienia wolności za postrzelenie w 2020 r. raperki Megan Thee Stallion, w poniedziałek trafił do szpitala po tym, jak został dźgnięty ostrym narzędziem przez innego więźnia.

Do zdarzenia doszło po godz. 7:00 czasu lokalnego. Portal dziennika "Los Angeles Times" podał, powołując się na źródło w organach ścigania, że artysta został zaatakowany na więziennym dziedzińcu; inny osadzony ranił go własnoręcznie zrobionym ostrzem.

Władze placówki poinformowały, że personel więzienia zareagował błyskawicznie, "natychmiast zadzwonił pod numer 911 i sam niósł pomoc medyczną" Tory'emu Lanezowi. Muzyk karetką pogotowia został przetransportowany do pobliskiego szpitala.

"Los Angeles Times" poinformował, że Daystar Shemuel Shua Peterson, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko kanadyjskiego artysty, jest w stabilnym stanie.

Na oficjalnym koncie Tory'ego Laneza na Instagramie napisano, że raper został dźgnięty aż 14 razy, w tym siedem razy w plecy, dwa razy w tył głowy i raz w twarz. We wpisie poinformowano, że muzykowi zapadło się płuco, ale oddycha o własnych siłach. Podkreślono, że "jest dobrym nastroju i jest głęboko wdzięczny Bogu, że daje sobie radę".

Instagram Post

Władze więzienia i biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Kern prowadzą dochodzenie w sprawie ataku na rapera. Motywy napastnika pozostają niejasne.

Jeden z najpopularniejszych raperów na świecie

Daystar Shemuel Shua Peterson, znany jako Tory Lanez, to urodzony 27 lipca 1992 r. kanadyjski piosenkarz, raper, autor tekstów i producent muzyczny. Jest obecnie jednym z najpopularniejszych raperów na świecie.

Droga Tory'ego Laneza do sławy rozpoczęła się w 2015 r., kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią muzyczną Mad Love Records należącą do Benny'ego Blanco. Muzyk zyskał popularność dzięki mixtape’owi "Conflicts of My Soul: The 416 Story" z 2013 r.

Jego debiutancki album "I Told You" z 2016 roku, zawierający hity takie jak "Say It" i "Luv", zdobył uznanie i komercyjny sukces. Kolejne albumy, w tym "Memories Don’t Die" i "Chixtape 5", umocniły jego pozycję na scenie muzycznej.

Skazany za postrzelenie w stopę Megan Thee Stallion

W sierpniu 2023 r. został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za postrzelenie w stopę raperki Megan Thee Stallion. Do napaści doszło 12 lipca 2020 roku, gdy para wracała razem z imprezy.

Decyzją ławy przysięgłych z grudnia 2022 r. Kanadyjczyk został uznany winnym napaści z użyciem półautomatycznej broni palnej, posiadania zarejestrowanej i załadowanej broni palnej w swoim samochodzie oraz wystrzelenia z broni palnej z zachowaniem rażącego zaniedbania.

Muzyk trafił do kalifornijskiego więzienia stanowego typu supermax (oznaczającego maksymalny poziom bezpieczeństwa) w mieście Tehachapi w południowej częsci kraju.