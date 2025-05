Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego uznała, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za katastrofę lotu MH17 nad Donbasem w 2014 roku. Stwierdzono tym samym, że Moskwa swoimi działaniami naruszyła Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, szerzej znaną jako Konwencja chicagowska.

Zniszczony kokpit samolotu Boeing 777 linii lotniczych Malaysia Airlines (zdjęcie z 13 października 2015 r.) / Emmanuel Dunand/AFP / East News

Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) orzekła w poniedziałek w Montrealu, że Federacja Rosyjska ponosi odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu Boeing 777 linii lotniczych Malaysia Airlines, co stanowi naruszenie Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, szerzej znanej jako Konwencja chicagowska.

Skargę na Rosję do ICAO złożyły w marcu 2022 r. Australia i Holandia, których obywatele stanowili większość spośród 298 ofiar katastrofy. O decyzji Rady ICAO poinformował holenderski resort spraw zagranicznych, który zauważył, że Holandia i Australia miały rację, wnosząc skargę przeciwko Rosji.

"Cieszę się z decyzji Rady ICAO (...). Decyzja ta nie może odebrać żalu i cierpienia, ale jest ważnym krokiem w kierunku ustalenia prawdy, sprawiedliwości i odpowiedzialności dla wszystkich ofiar lotu MH-17 i ich rodzin. Ponadto orzeczenie to jest jasnym sygnałem dla społeczności międzynarodowej, że państwa nie mogą naruszać prawa międzynarodowego bez konsekwencji" - powiedział szef holenderskiej dyplomacji Caspar Veldkamp, cytowany w komunikacie.

W najbliższych tygodniach Rada ICAO rozważy, w jaki sposób Rosja powinna zrekompensować szkody. W tym kontekście Holandia i Australia zwróciły się do instytucji z prośbą o nałożenie na Rosję obowiązku podjęcia negocjacji z Holandią i Australią w tej sprawie oraz o nadzorowanie tego procesu. W czerwcu 2024 r. Moskwa ogłosiła, że nie uznaje kompetencji ICAO.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, wyspecjalizowana agencja ONZ, zrzesza 193 państwa członkowskie. Zgodnie z Konwencją chicagowską, państwa te nie mogą używać broni przeciwko cywilnym statkom powietrznym w trakcie lotu. Rada ICAO może orzekać, czy dane państwo naruszyło Konwencję chicagowską.

Katastrofa lotu MH-17

17 lipca 2014 r. samolot linii lotniczych Malaysia Airlines Boeing 777, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy przy użyciu pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk M1.

Zginęło wówczas 298 osób, w tym 193 Holendrów i 38 Australijczyków. To jedna z dziesięciu najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii.

W listopadzie 2022 r. zapadł wyrok w sprawie zestrzelenia malezyjskiego boeinga. Sąd w Hadze skazał dwóch Rosjan, Siergieja Dubinskiego i Igora Girkina, oraz Ukraińca Leonida Charczenkę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd uniewinnił Rosjanina Olega Pułatowa, uznając, że "nie ma dowodów na to, iż w jakikolwiek sposób przyczynił się on do rozmieszczenia systemu rakietowego".

Wszyscy byli sądzeni zaocznie. Rosyjska agencja Interfax, powołując się na źródło w organach ścigania, informowała wówczas, że Siergiej Dubinski i Igor Girkinnie zostaną poddani ekstradycji do Holandii.