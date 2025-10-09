Gwiazdorska obsada, różnorodne gatunki i tematy - tak zapowiadają się nowe polskie produkcje przygotowywane dla Netflixa. Ujawniono tytuły pięciu z nich.
Wśród produkcji, które zapowiedział Netflix, jest serial "Bunt" w reżyserii Mateusza Rakowicza i Marka Lechkiego. Zobaczymy w nim Borysa Szyca i Filipa Pławiaka jako byłych współwięźniów, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w Polsce. Jak podkreślono, serial jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.
Scenarzystami "Buntu" są Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski.
Kolejna produkcja przygotowywana dla polskich widzów Netflixa to "Kolory zła: Czerń". Za reżyserię i scenariusz odpowiada Adrian Panek.
Film to adaptacja kolejnej części kryminalnego cyklu książek Małgorzaty Oliwii Sobczak. Pierwszą był film "Kolory zła: Czerwień", w którego obsadzie byli m.in. Zofia Jastrzębska, Maja Ostaszewska, Przemysław Bluszcz i Jakub Gierszał.
W nowym filmie Gierszał powróci do roli prokuratora Bilskiego. Tym razem przeprowadzi śledztwo w kaszubskim miasteczku.
Kolejny polski film przygotowywany dla Netflixa to "Czarna Wołga". Za reżyserię i scenariusz odpowiada Piotr Subbotko.
Film opowie o kapitanie milicji (Michał Balicki) podejrzanym o zabójstwo i próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL - Czarnej Wołgi, która ponoć stoi za tajemniczymi porwaniami dzieci.
Na ekranie pojawią się również Robert Więckiewicz i Marianna Zydek.
Dla miłośników seriali medycznych Netflix szykuje "Znieczulenie" w reżyserii Łukasza Ostalskiego. Głównego bohatera - neurochirurga, który po nieudanej operacji zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości - zagra Leszek Lichota. Warto przypomnieć, że to druga produkcja dla Netflixa, w której wcieli się w rolę lekarza - pierwszą był "Znachor" na podstawie kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
W obsadzie "Znieczulenia" będą też Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka i Dorota Kolak.
Na Netflixie zobaczymy też "Podlasie" w reżyserii Łukasza Kośmickiego. Ma to być historia ze świata ciepło przyjętej komedii "Nic na siłę", z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem.
"Gdy Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką" - czytamy w streszczeniu fabuły.
Na razie nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać premier produkcji, których tytuły dziś ujawniono.
Już 5 listopada na Netflixie pojawi się "Heweliusz" - pięcioodcinkowy serial Jana Holoubka, inspirowany prawdziwą historią tragicznego rejsu polskiego promu.
W obsadzie "Heweliusza" są m.in. Borys Szyc, Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Jacek Koman, Joachim Lamża, Marcin Januszkiewicz, Dominika Kluźniak, Bartłomiej Kotschedoff i Mirosław Kropielnicki.