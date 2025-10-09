Gwiazdorska obsada, różnorodne gatunki i tematy - tak zapowiadają się nowe polskie produkcje przygotowywane dla Netflixa. Ujawniono tytuły pięciu z nich.

Borys Szyc i Filip Pławiak na planie "Buntu" / Bartosz Mrozowski / Materiały prasowe

Szyc, Pławiak i bunt w więzieniu

Wśród produkcji, które zapowiedział Netflix, jest serial "Bunt" w reżyserii Mateusza Rakowicza i Marka Lechkiego. Zobaczymy w nim Borysa Szyca i Filipa Pławiaka jako byłych współwięźniów, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w Polsce. Jak podkreślono, serial jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.

Scenarzystami "Buntu" są Łukasz Bluszcz i Marcin Kubawski.

"Kolory zła: Czerń" - Jakub Gierszał powraca jako prokurator

Jakub Gierszał na planie filmu "Kolory zła: Czerń" / Marcin Makowski / Materiały prasowe

Kolejna produkcja przygotowywana dla polskich widzów Netflixa to "Kolory zła: Czerń". Za reżyserię i scenariusz odpowiada Adrian Panek.

Film to adaptacja kolejnej części kryminalnego cyklu książek Małgorzaty Oliwii Sobczak. Pierwszą był film "Kolory zła: Czerwień", w którego obsadzie byli m.in. Zofia Jastrzębska, Maja Ostaszewska, Przemysław Bluszcz i Jakub Gierszał.

W nowym filmie Gierszał powróci do roli prokuratora Bilskiego. Tym razem przeprowadzi śledztwo w kaszubskim miasteczku.

Sprawa Czarnej Wołgi

Zdjęcie z planu "Czarnej wołgi" / Krzysztof Wiktor / Materiały prasowe

Kolejny polski film przygotowywany dla Netflixa to "Czarna Wołga". Za reżyserię i scenariusz odpowiada Piotr Subbotko.

Film opowie o kapitanie milicji (Michał Balicki) podejrzanym o zabójstwo i próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL - Czarnej Wołgi, która ponoć stoi za tajemniczymi porwaniami dzieci.

Na ekranie pojawią się również Robert Więckiewicz i Marianna Zydek.

Leszek Lichota znów zagra lekarza

Leszek Lichota na planie "Znieczulenia" / Netflix/Karolina Grabowska / Materiały prasowe

Dla miłośników seriali medycznych Netflix szykuje "Znieczulenie" w reżyserii Łukasza Ostalskiego. Głównego bohatera - neurochirurga, który po nieudanej operacji zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości - zagra Leszek Lichota. Warto przypomnieć, że to druga produkcja dla Netflixa, w której wcieli się w rolę lekarza - pierwszą był "Znachor" na podstawie kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

W obsadzie "Znieczulenia" będą też Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka i Dorota Kolak.

Leszek Lichota na planie "Znieczulenia" / Netflix/Karolina Grabowska / Materiały prasowe

Kregi w zbożu na Podlasiu

Anna Seniuk, Artur Barciś i Piotr Pręgowski na planie "Podlasia" / Anna Włoch / Materiały prasowe

Na Netflixie zobaczymy też "Podlasie" w reżyserii Łukasza Kośmickiego. Ma to być historia ze świata ciepło przyjętej komedii "Nic na siłę", z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem.

"Gdy Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką" - czytamy w streszczeniu fabuły.

Na razie nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać premier produkcji, których tytuły dziś ujawniono.

Już 5 listopada na Netflixie pojawi się "Heweliusz" - pięcioodcinkowy serial Jana Holoubka, inspirowany prawdziwą historią tragicznego rejsu polskiego promu.

W obsadzie "Heweliusza" są m.in. Borys Szyc, Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Jacek Koman, Joachim Lamża, Marcin Januszkiewicz, Dominika Kluźniak, Bartłomiej Kotschedoff i Mirosław Kropielnicki.