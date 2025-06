W wieku 93 lat zmarł Lalo Schifrin - argentyński kompozytor, pianista i dyrygent. To on stworzył m.in. motyw muzyczny, który najpierw stał się wizytówką serialu "Mission: Impossible", a potem filmów z tej serii.

Lalo Schifrin z honorowym Oscarem (zdj. z 2018 r.) / Robyn BECK / AFP / East News

W rozmowie z magazynem "The Hollywood Reporter" syn kompozytora poinformował, że Lalo Schifrin zmarł w szpitalu w Los Angeles. Jak przekazał Ryan Schifrin, powodem było zapalenie płuc i jego powikłania.

Lalo Schifrin był sześciokrotnie nominowany do Oscara - za filmy "Żądło II", "Horror Amityville", "Przeklęty rejs", "The Fox", "Nieugięty Luke" i "Konkurs". W 2018 r. otrzymał honorową statuetkę. Doceniono go za unikalny styl i wkład w rozwój muzyki filmowej.

Najbardziej znanym motywem muzycznym stworzonym przez Schifrina jest temat z "Mission: Impossible". Warto pamiętać, że powstał on na potrzeby serialu CBS, który miał premierę w 1966 r., a dopiero po latach powrócił w serii filmów z Tomem Cruisem w roli głównej.

"The Hollywood Reporter" przypomina, że kompozytor stworzył kultowy motyw w zaledwie 3 minuty. Co ciekawe, skomponował go bez oglądania żadnych materiałów z serialu.

Schifrin ma w swoim dorobku muzykę do takich legendarnych produkcji jak m.in. "Wejście smoka", "Brudny Harry", "Złoto dla zuchwałych" czy "Starsky i Hutch".

Lalo Schifrin urodził się w Buenos Aires. Studiował kompozycję w Paryżu pod kierunkiem Oliviera Messiaena, zanim osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Łączył w swojej twórczości tango, muzykę klasyczną, jazz, a nawet elementy języków tubylczych.

Pod batutą Schifrina występowały najważniejsze orkiestry świata, w tym London Symphony Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, Israel Philharmonic, Mexico Philharmonic, Houston Symphony Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra i Atlanta Symphony Orchestra.