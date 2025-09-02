​Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski ogłosił we wtorek w Miami, że laureatką Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy została kubańska opozycjonistka Berta Soler Fernandez. W uroczystości bierze udział sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Radosław Sikorski z wizytą w USA. Polski wicepremier spotkał się z sekretarzem stanu Marco Rubio / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Przed ogłoszeniem laureatki nagrody szef dyplomacji spotkał się z sekretarzem stanu USA. Sikorski wręczył Rubio plakat Solidarności "W samo południe" podpisany przez prezydenta Lecha Wałęsę.

Laudacja Sikorskiego i Rubio

W czasie ceremonii Radosław Sikorski i Marco Rubio, którego rodzice są Kubańczykami, wygłosili laudację na cześć laureatki, która nie mogła przybyć na odebranie nagrody osobiście.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który wraz z wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim bierze udział w ceremonii przyznania Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w Miami oświadczył, że "Polacy są niesamowitym partnerem, jeśli chodzi o kwestię wolności i swobody".

Kubańska opozycjonistka Berta Soler została laureatką nagrody Solidarności przyznawanej przez MSZ / Michal Kamaryt / PAP

Rząd w Polsce jest niesamowitym partnerem w kwestii wolności i swobody. Są inne kraje, wyzwolone z jarzma tyranii, one mogą być pomocne od czasu do czasu. Lecz nie ma na świecie innego (kraju), który byłby bardziej pomocny, nieugięty, bardziej wspierający nas, niż rząd w Polsce - powiedział Rubio podczas ceremonii.

Podkreślił, że "spośród wszystkich krajów na świecie, które przeszły przez tyranię komunizmu, tymi, którzy z pewnością nie zapomnieli, co było potrzebne, by go pokonać, którzy podnieśli głos, podjęli działania, by wspierać tych, którzy chcą go pokonać, są nasi sojusznicy i przyjaciele z Polski".

Dziękujemy, jesteśmy wam wszystkim bardzo wdzięczni - wskazał.

Berta Soler to liderka opozycyjnej organizacji kubańskich kobiet Damy w Bieli. Kierowany przez Soler ruch uczestniczył w zorganizowanych w lipcu 2021 roku antyrządowych protestach przeciw reżimowi w Hawanie, największych, jakie wybuchły od czasu Rewolucji Kubańskiej zakończonej w 1959 r. Miały one związek z nasilającą się biedą i trudnościami w dostępie do żywności, lekarstw oraz szczepionek przeciw Covid-19.

Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy przyznawana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Została ustanowiona w 2014 roku, ale po 2015 roku jej przyznawanie zostało zawieszone. Ponownie jest przyznawana od 2024 r.