W czwartek najcieplej. To będzie letni dzień pełen słońca

Czwartek ma być najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem tego tygodnia.

Najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju, tam termometry wskażą od 26 do 27 st. C, w centrum około 25 st., najchłodniej natomiast będzie w kotlinach górskich i na wschodzie, od 20 do 22 st C.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z południa i południowego wschodu.

Piątek we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Gdańskim zapowiada się wciąż słoneczny. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami padał będzie przelotny deszcz, a na obszarach podgórskich oraz w górach na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe są też burze.

Najchłodniej ma być w kotlinach górskich oraz na północnym zachodzie, od 17 do 19 st., najcieplej natomiast w centrum oraz na południowym wschodzie, do 25 st. C.

Wielka sobota i Niedziela Wielkanocna

W sobotę zachmurzenie ma być umiarkowane. Miejscami padał będzie przelotny deszcz, na wschodzie i w centrum możliwe są też burze.

Zrobi się już chłodniej, szczególnie na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie jedynie od 8 do 15 st. C.

Na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia będzie od 19-22 st.

Wielkanocna niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich nie można wykluczyć również burz.

W dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. w kotlinach górskich i 15 st. na zachodzie do 18-19 st. na wschodzie.

Chłodniej będzie nad morzem, od 9 - 14 st.