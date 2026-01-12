Złote Globy 2026 rozdane. W Beverly Hilton w Los Angeles zakończyła się 83. gala, podczas której nagradzane są najlepsze filmy i produkcje telewizyjne oraz ich twórcy. Najlepszym w kategorii film nieanglojęzyczny okazał się brazylijski "Tajny agent" w reż. Klebera Mendonça Filho. Najlepszym filmem dramatycznym został "Hamnet" w reż. Chloé Zhao. Statuetkę w kategorii najlepszy miniserial otrzymali twórcy "Dojrzewania". Najlepszy serial dramatyczny to z kolei "The Pitt", a film komediowy lub musical - "Jedna bitwa po drugiej". Poniżej znajdziecie pełną listę nagrodzonych.

Złote Globy 2026. Nagrodzeni aktorzy z partnerami, od lewej: Wagner Moura ("Tajny agent"), Rhea Seehorn ("Jedyna"), Stephen Graham ("Dojrzewanie") / AFF/ABACA/Abaca/East News / East News

Złote Globy przyznawane są od 1944 roku za osiągnięcia w dziedzinie filmu i telewizji. Amerykańskie nagrody są wręczane w kilkunastu kategoriach za filmy kinowe, kilkunastu kolejnych za programy telewizyjne oraz w dwóch pozakonkursowych kategoriach honorowych.

W nocy z 11 na 12 stycznia polskiego czasu w Beverly Hilton w Los Angeles rozpoczęła się 83. gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców. Pojawił się również polski akcent. Statuetkę dla najlepszego filmu dramatycznego dostał wyprodukowany w Wielkiej Brytanii "Hamnet". Reżyserka tego filmu jest Chloé Zhao, jest także laureatką Oscara za „Nomadland”. Producentem jest Steven Spielberg natomiast operatorem Polak Łukasz Żal.

Oto lista laureatów Złotych Globów 2026

najlepszy film dramatyczny - "Hamnet" ,

, najlepszy film komediowy lub musical - "Jedna bitwa po drugiej" ,

, najlepszy aktor w filmie dramatycznym - Wagner Moura za rolę w filmie "Tajny agent",

za rolę w filmie "Tajny agent", najlepsza aktorka w filmie dramatycznym - Jessie Buckley za rolę w filmie "Hamnet",

za rolę w filmie "Hamnet", najlepszy serial komediowy lub musical - "Studio" ,

, najlepszy miniserial, serial antologiczny lub film telewizyjny - "Dojrzewanie" ,

, najlepszy serial dramatyczny - "The Pitt" ,

, najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Rhea Seehorn za rolę w serialu "Jedyna",

za rolę w serialu "Jedyna", najlepszy występ w telewizyjnym stand-upie komediowym - Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Mortality",

- "Ricky Gervais: Mortality", najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Erin Doherty za rolę w serialu "Dojrzewanie",

za rolę w serialu "Dojrzewanie", najlepszy film nieanglojęzyczny - "Tajny agent" (Brazylia),

(Brazylia), najlepsza muzyka - Ludwig Goransson - "Grzesznicy"

- "Grzesznicy" najlepszy film animowany - "K-popowe łowczynie demonów" ,

, najlepszy reżyser - Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej",

- "Jedna bitwa po drugiej", osiągnięcie kinowe i finansowe - "Grzesznicy" ,

, najlepsza aktorka w miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Michelle Williams za rolę w serialu "Kwestia seksu i śmierci",

za rolę w serialu "Kwestia seksu i śmierci", najlepszy aktor w miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Stephen Graham za rolę w serialu "Dojrzewanie",

za rolę w serialu "Dojrzewanie", najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu - Timothée Chalamet za rolę w filmie "Wielki Marty",

za rolę w filmie "Wielki Marty", najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu - Rose Byrne za rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła",

za rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła", najlepszy scenariusz - Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej",

- "Jedna bitwa po drugiej", najlepsza piosenka - "Golden" ("K-popowe łowczynie demonów"),

("K-popowe łowczynie demonów"), najlepszy podcast - "Good Hang with Amy Poehler" ,

, najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu - Seth Rogen za rolę w serialu "Studio",

za rolę w serialu "Studio", najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Owen Cooper za rolę w serialu "Dojrzewanie",

za rolę w serialu "Dojrzewanie", najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu - Jean Smart za rolę w serialu "Hacks",

za rolę w serialu "Hacks", najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Noah Wyle za rolę w serialu "The Pitt",

za rolę w serialu "The Pitt", najlepszy aktor drugoplanowy w filmie - Stellan Skarsgård za rolę w filmie "Wartość sentymentalna",

za rolę w filmie "Wartość sentymentalna", najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie - Teyana Taylor za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej".

Złote Globy 2026: Rose Byrne / ETIENNE LAURENT/AFP/East News / East News

Złote Globy 2026: Sara Wells i Noah Wyle / AFF/ABACA/Abaca/East News / East News

Złote Globy 2026: Julia Roberts / AFF/ABACA/Abaca/East News / East News

Złote Globy 2026: Leonardo DiCaprio / AFF/ABACA/Abaca/East News / East News