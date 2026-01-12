Złote Globy 2026 rozdane. W Beverly Hilton w Los Angeles zakończyła się 83. gala, podczas której nagradzane są najlepsze filmy i produkcje telewizyjne oraz ich twórcy. Najlepszym w kategorii film nieanglojęzyczny okazał się brazylijski "Tajny agent" w reż. Klebera Mendonça Filho. Najlepszym filmem dramatycznym został "Hamnet" w reż. Chloé Zhao. Statuetkę w kategorii najlepszy miniserial otrzymali twórcy "Dojrzewania". Najlepszy serial dramatyczny to z kolei "The Pitt", a film komediowy lub musical - "Jedna bitwa po drugiej". Poniżej znajdziecie pełną listę nagrodzonych.
Złote Globy przyznawane są od 1944 roku za osiągnięcia w dziedzinie filmu i telewizji. Amerykańskie nagrody są wręczane w kilkunastu kategoriach za filmy kinowe, kilkunastu kolejnych za programy telewizyjne oraz w dwóch pozakonkursowych kategoriach honorowych.
W nocy z 11 na 12 stycznia polskiego czasu w Beverly Hilton w Los Angeles rozpoczęła się 83. gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców. Pojawił się również polski akcent. Statuetkę dla najlepszego filmu dramatycznego dostał wyprodukowany w Wielkiej Brytanii "Hamnet". Reżyserka tego filmu jest Chloé Zhao, jest także laureatką Oscara za „Nomadland”. Producentem jest Steven Spielberg natomiast operatorem Polak Łukasz Żal.
- najlepszy film dramatyczny - "Hamnet",
- najlepszy film komediowy lub musical - "Jedna bitwa po drugiej",
- najlepszy aktor w filmie dramatycznym - Wagner Moura za rolę w filmie "Tajny agent",
- najlepsza aktorka w filmie dramatycznym - Jessie Buckley za rolę w filmie "Hamnet",
- najlepszy serial komediowy lub musical - "Studio",
- najlepszy miniserial, serial antologiczny lub film telewizyjny - "Dojrzewanie",
- najlepszy serial dramatyczny - "The Pitt",
- najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Rhea Seehorn za rolę w serialu "Jedyna",
- najlepszy występ w telewizyjnym stand-upie komediowym - Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Mortality",
- najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Erin Doherty za rolę w serialu "Dojrzewanie",
- najlepszy film nieanglojęzyczny - "Tajny agent" (Brazylia),
- najlepsza muzyka - Ludwig Goransson - "Grzesznicy"
- najlepszy film animowany - "K-popowe łowczynie demonów",
- najlepszy reżyser - Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej",
- osiągnięcie kinowe i finansowe - "Grzesznicy",
- najlepsza aktorka w miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Michelle Williams za rolę w serialu "Kwestia seksu i śmierci",
- najlepszy aktor w miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Stephen Graham za rolę w serialu "Dojrzewanie",
- najlepszy aktor w filmie komediowym lub musicalu - Timothée Chalamet za rolę w filmie "Wielki Marty",
- najlepsza aktorka w filmie komediowym lub musicalu - Rose Byrne za rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła",
- najlepszy scenariusz - Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej",
- najlepsza piosenka - "Golden" ("K-popowe łowczynie demonów"),
- najlepszy podcast - "Good Hang with Amy Poehler",
- najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu - Seth Rogen za rolę w serialu "Studio",
- najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Owen Cooper za rolę w serialu "Dojrzewanie",
- najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu - Jean Smart za rolę w serialu "Hacks",
- najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Noah Wyle za rolę w serialu "The Pitt",
- najlepszy aktor drugoplanowy w filmie - Stellan Skarsgård za rolę w filmie "Wartość sentymentalna",
- najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie - Teyana Taylor za rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej".