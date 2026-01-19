W wieku 93 lat zmarł Valentino Garavani, założyciał znanego na całym świecie domu mody Valentino - podała "La Repubblica". Informację potwierdziła fundacja projektanta.

"Cesarz mody" Valentino Garavani miał 93 lata / Van Tine Dennis/ABACA / PAP

"Cesarz już nie żyje. Valentino Garavani odszedł w wieku 93 lat w Rzymie, swoim ukochanym mieście, które od zawsze wybrał na miejsce życia i pracy. Nie trzeba być pasjonatem mody, by wiedzieć, jak wielka to strata dla świata: sława Valentino wykracza poza mody, gusta, a nawet pokolenia. Wszyscy wiedzą, kim był, i wszyscy wiedzą, jak bardzo jego kreacje i pomysły wpłynęły na obyczaje" - czytamy w internetowym wydaniu gazety "La Repubblica".

