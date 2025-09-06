Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką otworzyli finał tegorocznej akcji Narodowe Czytanie. Tym razem jej bohaterem jest Jan Kochanowski. "Sięgamy do poezji mistrza, która mimo upływu 500 lat jest ciągle z nami. Jan Kochanowski jest ojcem literackiego języka polskiego, który przetrwał wieki" - mówił prezydent.

Jan Wieczorkowski, Olga Bończyk i Marcin Przybylski znaleźli się wśród artystów czytających dzieła Jana Kochanowskiego / Anita Walczewska / East News

W czasie spotkania w Ogrodzie Saskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że przekazy polskiej literatury to także "kapsuła czasu", która pomogła Polakom przetrwać okres zniewolenia w XIX w. Jak tłumaczył, to w literaturze była zapisana polska tożsamość.

Zwracając się do młodzieży, Karol Nawrocki podkreślał wagę i znaczenie literatury, która "daje nam możliwość poruszenia wyobraźni i zobaczenia świata, który być może nie był nam pisany".

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka / Marcin Obara / PAP

W Ogrodzie Saskim utwory Kochanowskiego czytają aktorzy: Marta Alaborska, Olga Bończyk, Filip Gurłacz, Maja Hirsch, Joanna Orleańska, Marcin Przybylski, Jan Wieczorkowski i Mirosław Zbrojewicz. Rolę narratora pełni Przemysław Babiarz.

Oprawę muzyczną zapewniają pianista Krzysztof Dys, perkusista Tomasz Popowski, klarnecista Paweł Szamburski oraz kontrabasista Ksawery Wójciński.

Maja Hirsch, Mirosław Zbrojewicz, Przemysław Babiarz, Jan Wieczorkowski, Olga Bończyk / Marcin Obara / PAP

Po te dzieła sięgano w poprzednich latach

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana przez Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Podczas następnych edycji czytano m.in. dzieła Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, nowele, "Balladynę" Juliusza Słowackiego, "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, "Ballady i romanse" Mickiewicza, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Kordiana" Słowackiego.

Związane z akcją wydarzenia odbywają się w całej Polsce. Organizują je także polskie placówki dyplomatyczne, konsulaty, instytuty kultury i grupy polonijne.

