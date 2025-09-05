Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą oraz dwójką dzieci przybyli do Watykanu, gdzie wezmą udział w audiencji u papieża Leona XIV. Para prezydencka przyjechała na dziedziniec świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim.
Na dziedzińcu parę prezydencką powitał regens Prefektury Domu Papieskiego ksiądz Leonardo Sapienza.
Po prywatnej audiencji u papieża Karol Nawrocki uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.
Wizyta w Watykanie ma potrwać około godziny. Po jej zakończeniu wydany zostanie watykański komunikat podsumowujący rozmowy.
O godz. 13 Nawrocki spotka się w Kwirynale z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą.