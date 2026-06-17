W sieci pojawił się pierwszy polski zwiastun "Shreka 5" zdradzający szczegóły fabuły długo wyczekiwanej animacji. Film ma trafić do kin latem 2027 roku. Część internautów zaznacza, że w polskiej wersji brakuje im głosu Zbigniewa Zamachowskiego, który w poprzednich częściach udzielał głosu Shrekowi.
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Po 16 latach od ostatniej wspólnej przygody Shrek i Osioł ponownie wyruszają w podróż. Tym razem towarzyszy im powiększona rodzina. Szczegóły fabuły były dotąd utrzymywane w tajemnicy, jednak pierwszy zwiastun uchyla rąbka tajemnicy, pokazując, że Shrek i jego bliscy będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w nieznanym dotąd środowisku. Jak można się spodziewać, podróż bohaterów nie przebiega zgodnie z planem. W zwiastunie widzimy, że grupa trafia do więzienia.
W wersji oryginalnej głosu Shrekowi ponownie użyczy Mike Myers, a Fionie - Cameron Diaz. Do obsady dołącza Zendaya, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony. Eddie Murphy powraca jako Osioł, a Marcello Hernández oraz Skyler Gisondo podkładają głosy synom pary ogrów, Fergusowi i Farkle’owi.
Amerykańska premiera filmu zaplanowana jest na 30 czerwca 2027 roku.
Polscy internauci, komentując zwiastun m.in. na platformie X, zwracają uwagę, że niepokoi ich nowy głos Shreka. W filmiku promocyjnym nie można bowiem usłyszeć Zbigniewa Zamachowskiego. To nie oznacza jednak, że w ostatecznej wersji też tak będzie.
"Shreka" poznaliśmy w 2001 roku, gdy pierwsza część jego przygód trafiła do kin. Film w reżyserii Andrew Adamsona i Vicky Jenson był adaptacją ilustrowanej książki "Shrek!" autorstwa Williama Steiga. Animacja doczekała się trzech pełnometrażowych kontynuacji: "Shrek 2" z 2004 roku, "Shrek Trzeci" z 2007 oraz "Shrek Forever" z 2010 roku. Rok później pojawił się spin-off "Kot w butach", a w 2022 roku odbyła się premiera "Kot w butach: Ostatnie życzenie".
W 2020 roku "Shrek" został dodany do Narodowego Rejestru Filmowego Stanów Zjednoczonych i wybrany do przechowywania w Bibliotece Kongresu jako "film znaczący kulturowo, historycznie lub estetycznie". Każdy kraj ma swoją wersję językową tego dzieła. W Polsce głosu Shrekowi użyczał Zbigniew Zamachowski, Osła dubbingował Jerzy Stuhr, Fionę Agnieszka Kunikowska, a Kota w Butach Wojciech Malajkat.