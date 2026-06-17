W sieci pojawił się pierwszy polski zwiastun "Shreka 5" zdradzający szczegóły fabuły długo wyczekiwanej animacji. Film ma trafić do kin latem 2027 roku. Część internautów zaznacza, że w polskiej wersji brakuje im głosu Zbigniewa Zamachowskiego, który w poprzednich częściach udzielał głosu Shrekowi.

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Po 16 latach od ostatniej wspólnej przygody Shrek i Osioł ponownie wyruszają w podróż. Tym razem towarzyszy im powiększona rodzina. Szczegóły fabuły były dotąd utrzymywane w tajemnicy, jednak pierwszy zwiastun uchyla rąbka tajemnicy, pokazując, że Shrek i jego bliscy będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w nieznanym dotąd środowisku. Jak można się spodziewać, podróż bohaterów nie przebiega zgodnie z planem. W zwiastunie widzimy, że grupa trafia do więzienia.



W wersji oryginalnej głosu Shrekowi ponownie użyczy Mike Myers, a Fionie - Cameron Diaz. Do obsady dołącza Zendaya, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony. Eddie Murphy powraca jako Osioł, a Marcello Hernández oraz Skyler Gisondo podkładają głosy synom pary ogrów, Fergusowi i Farkle’owi.

Amerykańska premiera filmu zaplanowana jest na 30 czerwca 2027 roku.

Polski zwiastun wywołał dyskusję na temat dubbingu

Polscy internauci, komentując zwiastun m.in. na platformie X, zwracają uwagę, że niepokoi ich nowy głos Shreka. W filmiku promocyjnym nie można bowiem usłyszeć Zbigniewa Zamachowskiego. To nie oznacza jednak, że w ostatecznej wersji też tak będzie.

"Shreka" poznaliśmy w 2001 roku, gdy pierwsza część jego przygód trafiła do kin. Film w reżyserii Andrew Adamsona i Vicky Jenson był adaptacją ilustrowanej książki "Shrek!" autorstwa Williama Steiga. Animacja doczekała się trzech pełnometrażowych kontynuacji: "Shrek 2" z 2004 roku, "Shrek Trzeci" z 2007 oraz "Shrek Forever" z 2010 roku. Rok później pojawił się spin-off "Kot w butach", a w 2022 roku odbyła się premiera "Kot w butach: Ostatnie życzenie".

W 2020 roku "Shrek" został dodany do Narodowego Rejestru Filmowego Stanów Zjednoczonych i wybrany do przechowywania w Bibliotece Kongresu jako "film znaczący kulturowo, historycznie lub estetycznie". Każdy kraj ma swoją wersję językową tego dzieła. W Polsce głosu Shrekowi użyczał Zbigniew Zamachowski, Osła dubbingował Jerzy Stuhr, Fionę Agnieszka Kunikowska, a Kota w Butach Wojciech Malajkat.