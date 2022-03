Szwedzki zespół Roxette powraca pod nową nazwą PG Roxette. Współtwórca grupy Per Gessle ujawnił, że w zespole zaśpiewają nowe wokalistki i zapewnił, że nikt nie będzie w stanie zastąpić Marie Fredriksson.

Marie Fredriksson i Per Gessle na zdjęciu z 2015 roku / Roman Vondrous / PAP/EPA

Marie Fredriksson, wokalistka Roxette zmarła w 2019 roku. Od tamtej pory Per Gessle zastanawiał się nad przyszłością zespołu, który zdobył popularność w latach 80. i 90.

Teraz zapowiada reaktywację zespołu pod nazwą PG Roxette, na maj nowy singiel, a na wrzesień album i tournée.

Do zespołu zwerbował dwie nowe wokalistki: Helenę Josefsson i Deę Norberg.

"Nie da się zastąpić Marie i tego nie chcę" - napisał Gessle w oświadczeniu - "Jesteśmy podekscytowani, że będziemy kontynuować tę podróż. Gdyby Marie żyła, zrobilibyśmy to razem".

Piosenkarka Marie Fredriksson zmarła 9 grudnia 2019 w wieku 61 lat.

W 2002 roku zdiagnozowano u niej raka mózgu. Po operacji czuła się na tyle dobrze, że między 2010 a 2016 wystąpiła na kilku trasach koncertach. Po nawrocie nowotworu w 2016 roku za radą lekarzy zeszła ze sceny.

Marie Fredriksson i Per Gessle założyli zespół Roxette w 1986 roku. Debiutowali singlem "Neverending Love". Światowy sukces przyniosła im wydana w kwietniu 1989 roku piosenka "The Look".